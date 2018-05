Ramírez Marín impulsará a Yucatán desde el Senado de la República

De buen ánimo, siempre accesible y atento, el candidato al Senado de la República, Jorge Carlos Ramírez Marín intensifica sus caminatas, reuniones vecinales, encuentros con la militancia, diálogos con diferentes grupos y continúa acompañando en los eventos a sus compañeros candidatos a alcaldes, diputados locales y federales y a la gubernatura.

En ese marco, participó como invitado en una reunión que le organizó un grupo de amigos, encabezados por el ex gobernador Federico Granja Ricalde y el ex alcalde Tuffy Gáber Arjona, que congregó a veteranos dirigentes y ex funcionarios, así como a buen número de mujeres de la capital yucateca.

“Ser senador es ser un gran aliado, un defensor y abogado de Yucatán y eso es lo que haré para gestionar recursos dentro y fuera del país para seguir impulsando el desarrollo del estado”, enfatizó el candidato en esa reunión.

“Ése es el trabajo del senador, representar a su estado, equilibrar las decisiones y políticas públicas con respecto a otras regiones del país. Por eso quiero ganar amigos, para estar en la mesa de negociaciones y el estado siempre salga beneficiado. Es hora de hacer el futuro de Yucatán”, enfatizó, ante los aplausos de sus anfitriones.

_Carlos Vivas