Ralf Walter exhibe nueva colección en Mérida

El artista alemán con residencia en Yucatán, Ralf Walter, abrió su nueva exposición pictórica “Transiciones” en la Galería Principal del Teatro “José Peón Contreras”, la cual está centrada en la impresión de mandalas negros y blancos como muestra de sus emociones.

Ralf Walter

¿De qué trata “Transiciones”?

Se trata de contar un camino desde mandalas negras, que ustedes ven aquí un ejemplo, hasta pasar por los transiciones hacia las mandalas blancas; se ven diferentes series y así es como funciona la mente de un pintor.

¿Qué trabajo hay detrás de estos cuadros?

“Transiciones” abarca trabajos que hizo de 2017 a la actualidad, realizados con tres materiales principales simultáneamente: acuarela, por las inspiraciones; acrílico, por trabajos en papel, bien pegado sobre tela, y óleo sobre tela y lino.

¿Cuántas obras comprende?

Son 44 obras, número que también refleja los años que he estado aquí en Yucatán. Me considero un yucateco más y desde mi llegada, en 1978, el estado me ha dado la oportunidad de ser un elemento enriquecedor en la escena artística local.

¿Cuáles son los nombres de estas obras?

Algunas piezas son “Belsasar”, “Coney Island”, “Corintio", "De la penumbra", “Gurmand", “Karnak”, "Para Henry Miller”, “Sueño azul”, “Knossos” y “El tiempo parado”. También, “Preparando acción”, “Geo”, “Insurgencia”, “Hablando con nubes”, “La puerta del tiempo”, “El jardín de los sueños", “El anuncio”, “Stoy”, “La noche de Ulisses”, “El protocolo”, “Katar", “Apariencia”, “Le Medoc”, “Viajando a ciegas”, “Así fue” y el óleo sobre lino "Pasaje nocturna, de 2014-2021”.

¿Una propuesta diferente a las anteriores?

Cada época que he vivido en Yucatán tiene su propia serie de propuestas. Antes creaba cuadros figurativos, luego pasé a lo abstracto, aunque cuando me da la gana regreso a cualquiera de estas corrientes, pues la pintura figurativa y la pintura abstracta no son oposicionales, una enriquece a la otra.

¿Dónde y cuándo puede apreciarse?

La muestra “Transiciones” permanecerá en la Galería Principal del Teatro Peón Contreras (a un costado del recinto) hasta este 30 de octubre, de martes a viernes, entre las 9 y 20 horas, o sábados y domingos, de 11 a 18 horas, cuyo acceso es completamente gratuito.

