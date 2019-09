Rafael Espinosa, un auténtico guerrero del metal en Yucatán

Rafael Espinosa, quien lleva ya 21 años tocando metal, actualmente es el líder de la poderosa banda de metal Überhate y recientemente ha comenzado un proyecto junto con otros amigos para rendir tributo a la banda finlandesa Nightwish. También trabaja en un proyecto solista que dejado un poco abandonado llamado Tupa Monster, el cual es cien por ciento de estudio.

Siempre honesto y directo, Rafael considera que la escena local atraviesa un bache muy profundo, está dispersa y herida, sin embargo esto no es sólo en Yucatán, a nivel global el Rock y el Metal se encuentran en uno de sus peores puntos de popularidad.

Rafael está muy orgullo de su banda Überhate, con la que ha grabado varios temas que están disponibles en YouTube.

¿Cuáles han sido las bandas donde has participado?

La primera banda a la que pertenecí fue Diamantes Líquidos (alrededor de 1997), después estuve en Versus (hoy Atversus), una segunda temporada con Diamantes Líquidos, también soy parte de una banda tributo a Iron Maiden desde hace 11 años llamada Up The Irons, mi banda Überhate en la que actualmente me encuentro y de la cual soy líder y últimamente he comenzado un proyecto junto con otros amigos para rendir tributo a la banda finlandesa Nightwish.

¿Cómo van las cosas para Überhate?

Pues las cosas ha ido tan bien como la escena lo permite, en los últimos años el movimiento de rock y metal en Yucatán ha decaído bastante y sin duda eso nos ha afectado, pero seguimos produciendo canciones y publicándolas conforme van saliendo.

¿Cuántos videos han compartido en redes?

Nuestros videos oficiales son cuatro y pueden verlos en nuestra página de YouTube, allá están “We Refuse to Believe”, “Afterimage”, “Spiral Writhe Of A Drilled World” y “Destination Nowhere”, también está “Underdogs”, que es nuestro más reciente sencillo y otros videos del resto de nuestras canciones.

¿Cuándo retorna a la actividad “Up the Irons”?

La verdad no sabría decirte, Up The Irons es una banda ocasional, nos reunimos a tocar cuando las voces en nuestras cabezas nos lo ordenan, pero no tenemos un plan ni fechas específicos.

¿Cuáles son sus planes para el futuro inmediato?

Con Up the Irons, seguir tocando ya que amamos mucho el proyecto y no queremos abandonarlo (cuando menos un servidor), en el caso de Überhate lo mismo pero con mayor grado de dificultad, también estamos en planes en salir a tocar a otros lugares fuera de Yucatán de una buena vez.

Ricardo D. Pat