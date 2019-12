¡REGALO DE NAVIDAD! Más impuestos para Yucatán en el 2020

Con explicaciones insuficientes y ambiguas la Secretaria de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya y el director de la Agencia de Administración Fiscal del Estado, Juan Rosel Flores, trataron de convencer a los diputados de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, la razón de los nuevos impuestos y la actualización en varios de los derechos que serán pagados por la población de Yucatán en el 2020.

Lo anterior dentro del Paquete Fiscal Estatal 2020, propuesto por el ejecutivo estatal y que deberá ser aprobado a más tardar el 15 de este mes en el pleno del Congreso de Yucatán.

Durante cuatro horas, los dos funcionarios estatales recibieron prácticamente una lluvia de preguntas y dudas planteadas por los integrantes de la Comisión, y por la mayoría de los diputados de la actual legislatura, quienes coincidieron que se deben buscar otros mecanismos para enfrentar la insuficiencia financiera que se avecina para el año 2020, debido a los recortes presupuestales de la federación, antes de dar luz verde a la cascada de impuestos que el estado pretende aplicar a los habitantes de Yucatán.

Rosas Moya dijo que el recorte de los 3 mil 860 millones de pesos por parte de la federación para Yucatán pone en riesgo la atención de rubros como salud y seguridad.

Por ello se hace necesario la actualización en el cobro de impuestos ya existentes y la vigencia de nuevos, dado que el gobierno estatal desde su inicio aplicó un plan de austeridad con el que descartó –dijo- la utilización de vehículos de lujo, líneas telefónicas celulares entre otros gastos superfluos.

La funcionaria mencionó la reducción del 10 por ciento al gasto administrativo de las dependencias de gobierno, así como la fusión de varias dependencias hechas desde el inicio de la gestión y otras que están en vías, con el fin de ahorrar recursos.

También se supo que como parte de esta reingeniería se irán a la calle por lo menos unos 500 empleados estatales, que se sumarán a los despidos que paulatinamente ha aplicado la actual administración.

El paquete fiscal 2020 para Yucatán que espera contar con más de 39 mil millones de pesos contempla las iniciativas de modificaciones a las leyes de Ingresos, General de Hacienda, Coordinación Fiscal y Transporte del Estado, además del proyecto de Presupuesto de Egresos.

IMPUESTOS A LA ALZA

De acuerdo con lo discutido en la Comisión de Presupuesto, entre los nuevos impuestos que propone el jefe del ejecutivo local para el 2020 y que pondrán en jaque a cuando menos unas 700 mil familias de Yucatán está el cobro por el uso de la infraestructura tecnológica de seguridad pública, el cual, de aprobarse, se cobraría a través del recibo de la Comisión Federal de Electricidad.

Lo recaudado por este concepto, se destinaría al mantenimiento de la infraestructura de seguridad.

El nuevo impuesto ambiental que se cobrará a hoteles, moteles, hostales y casas de huéspedes por cuarto utilizado y que se prevé sería alrededor de 35 pesos por noche, y que al final de cuentas sería pagado por usuarios, es decir huéspedes sean nacionales, internacionales o locales.

Con este impuesto estan en contra los prestadores de servicios del ramo, al argumentar que esto bajaría la ocupación de habitaciones.

Otro nuevo impuesto, este en el rubro de la movilidad, sería el que se cobrará a los prestadores de servicio de transporte de pasajeros por plataforma, como Uber, Didi, Taxi, Indriver y Cabify, a cuyos conductores además deberán obtener una nueva licencia con la categoría de choferes de plataforma y cuyo costo estaría casi al doble de los que actualmente cuesta tramitar la licencia de chofer “normal”.

Para las unidades de carga, también se incluye en el paquete fiscal, el cobro de un nuevo impuesto que se sumará al que ya pagan a los municipios y que, dependiendo del tonelaje de la unidad podría oscilar de los 760 pesos a los 1682 “por evento” aunque también se habló de la posibilidad de hacer un cobro anual, en cuyo caso, el pago podría superar los 30 mil pesos de impuestos.

Las empresas no se salvan, ya que se contempla el incremento del 2.5% al 3% en el cobro de Impuestos Sobre Nóminas.

Aunque no es nuevo y se contempla en la ley, el canje de placas y su respectivo nuevo pago para vehículos en circulación es uno de los impuestos que más polémica ha ocasionado entre los habitantes de Yucatán, pues muchos reprochan que mientras la federación repite que no habrá alzas a los impuestos, en Yucatán este mandato no es atendido y se busca “exprimir a los contribuyentes” con este y los demás impuestos que están siendo analizados por los diputados.

En la miscelánea fiscal se incluyen alzas en los derechos y gravámenes de todos los trámites como las inscripciones al registro público de la propiedad y el comercio, contratos de agua potable, licencias, así como las copias certificadas de actas de nacimiento y todos los documentos expedidos por el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

“Hasta en los requisitos para adoptar a un niño, habrá alzas” dijo por su parte el diputado Alejandro Cuevas Mena.

EXENTAR A MÁS POBRES

La diputada Milagros Romero de Movimiento Ciudadano (MC) propuso que en este paquete presupuestal que se analiza, que las familias con bajo poder adquisitivo queden exentas en el cobro del derecho para la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública.

Este cobro se haría de manera bimestral en el recibo que expide la Comisión Federal de Electricidad, y que está topado hasta el 8 por ciento.

La también vocal en la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, pidió a los diputados que participaron en la comparecencia, se analice para que quienes tienen cobros por su consumo de luz por 300 pesos o menos, no tengan que pagar el nuevo derecho.

La secretaria de Administración y Finanzas señaló que ese derecho beneficiaría al mantenimiento de las 2 mil 248 cámaras de videovigilancia instaladas en la entidad y los 11 arcos carreteros.

EN DESACUERDO

El director de la Agencia de Administración Fiscal del Estado, Juan Rosel Flores, respondió a pregunta expresa de la legisladora Silvia López Escoffié, que el nuevo derecho que pretenden implementar por la preservación y conservación de equilibrio ecológico será a todo tipo de centro de hospedaje y será aplicado a los usuarios.

La coordinadora de la bancada de MC, resaltó su desacuerdo en este nuevo derecho, porque solo afectaría el flujo de turistas al destino

DUDAS

Para el diputado Felipe Cervera Hernández, la comparecencia de los dos funcionarios estatales dejó más preguntas que respuestas.

Como representantes populares debemos ver que sea mayor el beneficio que el perjuicio que de se le ocasionará a la ciudadana, con estos impuestos”, dijo.

Cervera Hernández consideró prioritario buscar la forma de dañar menos a los ciudadanos o al menor número de ciudadanos.

Por otra parte fustigó la conformación del paquete de inversiones en obras, las cuales a decir de la propia secretaria Olga Rosas Moya “no están en firme”.

Ante lo cual, Cervera Hernández reviró que si están en veremos, se pueden postergar con lo cual el requerimiento de recursos económicos sería menor y con ello no habría porque cobrar más impuestos a los yucatecos.

Entre las obras cuestionadas se encuentra la construcción de un parque recreativo en Mérida, la repavimentación del Paseo Montejo, inversión en el recinto ferial de Xmatkuil, construcción de un campus universitario, entre otros.

Además fue cuestionado el presupuesto de 22 millones 464 mil pesos para Sefotur, una dependencias que ha sido cuestionada por el dispendio y la discrecionalidad con la que actúa y el muy bajo presupuesto para la atención de la población maya.

“Se infla una cartera de posibles inversiones para poder cobrar más impuestos a los ciudadanos de Yucatán”, advirtió Cervera Hernández.