Quieren evitar deudas millonarias en ayuntamientos de Yucatán

ayuntamientos de Yucatán

El colegio de contadores públicos de Yucatán pide a las autoridades estatales legislar sobre la materia para que los auditores municipales cubran el perfil adecuado y no se presten a juegos que dejen endeudados a los ayuntamientos, reveló el presidente de ese organismo, el contador Público certificado Guido Espadas Villajuana.

¿Cuáles serán las demandas de los socios del Instituto Mexicano de Contadores Públicos a los aspirantes a cargos de elección popular?

Les pediremos que conformen sus equipos de trabajo en forma realmente profesional, que no otorguen puestos por amiguismo, compadrazgo o favores políticos. En el aspecto contable, en lo que se refiere a los candidatos de los partidos, que en el manejo de las campañas electorales se apeguen a las normas establecidas en la legislación vigente. Sabemos que existen topes de campaña, por lo tanto que los respeten, que demuestren a partir de ese momento que son personas dignas de la encomienda de los ciudadanos.

¿Qué opina de que muchos partidos rebasan esos lineamientos?

En mi opinión, requieren de un equipo profesional de contadores públicos conozcan de la ley en la materia para efectos de no caer en situaciones de dispendios, en gastos innecesarios para que la sociedad vea que pueden ser dignos gobernantes. Algo que hemos criticado –los ciudadanos- son los anuncios de campaña porque loso pretenden disfrazar diciendo que es un mensaje para los militantes de sus partidos, cuando sabemos que no es así. El ciudadano se da cuenta de este tipo de situaciones. Y ojalá que desde ese momento comenzarán a demostrar que son personas honestas.

¿Da lo mismo manejar los recursos públicos federales que los municipales?

Por supuesto que no. Todo es diferente respecto al manejo de recursos públicos en la federación, el estado y el municipio. Desgraciadamente la células municipales es donde se crean los problemas porque muchas veces los encargados de la tesorería son personas que desconocen de la técnica contable, ignoran la legislación vigente y por lo tanto no pueden hacer un trabajo como debe ser. No es gente capacitada y es ahí cuando comienzan los problemas, porque lo mismo les da anotar en un papel la cantidad ejercida en un gasto, en lugar de hacerlo en el libro contable.

¿Las autoridades deberían acercarse al colegio de contadores públicos?

Si, para lograr una gestión conjunta y verificar que el aspirante al cargo de tesorería sea un contador capacitad, que no tengamos luego ese problema de que hay administraciones que al terminar su periodo es lleva todo… hasta las computadoras.

¿El colegio podría apoyar a los candidatos en ese sentido, sin que tengan que formar parte de las administraciones?

Claro, hacemos una invitación para que se acerquen a nosotros como expertos en la materia. Aclaro, no buscamos chamba, ofrecemos nuestra experiencia y conocimiento para que formen sus cuadros lo mejor mposiboe, con personal capacitado realmente y que tenga nociones de cómo ejercer bien los recursos públicos en las áreas de contraloría. El colegio de contadores está dispuesto, a través de la comisión de gobierno, para ofrecer asesoramiento y en ese sentido, pedimos a las autoridades estatales que hagan la propuesta y el trabajo de legislar al respecto, para que el tesorero y el auditor sea una persona con determinadas características, que tenga una forma efectiva de medir sus resultados y que no quede al libre albedrío. Como colegio nosotros somos los profesionales que podemos calificar este tipo de temas, pero para que se haga efectivo debería haber una legislación a fin de que los aspirantes al cargo cubran un perfil adecuado y así evitar las corruptelas.

¿Hace falta mano dura contra el funcionario que permite esos abusos?

Esa es la última consecuencia, lo que necesitamos es comenzar desde cero y hacerlo bien, por eso hablamos de ética. Todo el mundo ya está harto del abuso que vemos en otras entidades. Este no es un reto, es una oportunidad de poner en alto a la entidad, como se ha logrado en otros rubros. Yucatán figura en el top de mejores prácticas administrativas, pero algunos municipios son la excepción; no debemos permitir que por unos paguen todos. Estamos a tiempo de cambiar lo que se ha hecho mal. El proceso electoral que está en puerta es una oportunidad para establecer reglas y bases que dejen en evidencia a los malos funcionarios, pero eso no basta, hay que poner sanciones ejemplares, de ahí que haga falta una legislación al respecto. El cambio de gobierno nos brinda esa opción, hay que tomarla para bien, porque se trata del futuro de las nuevas generaciones.