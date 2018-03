Quieren dar una feliz Navidad a abuelitos de casa hogar en Mérida

MÉRIDA, Yucatán.- Con la premisa de que no existe edad para sonreír y ser feliz, un grupo de amigos de Mérida, Yucatán crearon una dinámica en Facebook que se volvió viral. “Santa para un abuelito” inició en la Casa Hogar "Jesús De La Misericordia", en la que sus residentes pidieron que se les cumpliera un deseo. Adolfo, Liliana, Claudín, Kareli, Anahí e Irving, los creadores del proyecto escogieron esa residencia al azar y tomaron las fotos con los regalos anhelados que van desde una camisa o zapatos a un triciclo o un perfume. Elegimos una casa al azar, no quisimos tomar una grande, porque no sabíamos si podíamos cumplir el compromiso o no”, comentó en entrevista con Excélsior, Adolfo Yam. "La idea fue hacer una dinámica con ellos, pues platicamos, les dijimos qué es lo que queríamos hacer y pedimos su autorización para publicar sus fotos en Facebook”. Adolfo explicó que la idea era cumplirle un deseo a una persona de la que muchas veces se olvidan. "Y esa parte es la que nos movió más”. Es habitual que en estas épocas los regalos se destinen a niños, pero ellos pensaron que en una casa hogar para personas de la tercera edad, la felicidad decembrina también es importante.

"No estamos negados a apoyar a otros grupos, pero lo vimos muy padre porque, pues siempre es la ayuda a los niños y muchas veces de los abuelos se olvidan y hay muchos abuelitos que ni siquiera tienen familia y nadie los recuerda, ni les da nada”, añadió.

"En una casa de ancianos siempre les llega comida, artículos de higiene, que es muy valioso, pero quisimos ir más allá y saber qué es lo que desean, el deseo que se les pegara la gana”, dijo Adolfo.

El domingo pasado visitaron la residencia para plantear su proyecto, tomaron las fotos y para el lunes ya tenían la página.Después de tres días de haber publicado los deseos de los, su publicación ya alcanzaba más de 17 mil 500 compartidos y 3 mil 600 reacciones en la red social.Narró que, al ver los anhelos de algunas personas, creyeron que no podrían lograrlo, como por ejemplo el triciclo o la televisión. Incluso se pusieron de acuerdo con otros amigos para poder cumplir la meta: que todos tuvieran su deseo. Pero, por fortuna, fue mucha la ayuda. “Empezamos a conseguir todo y vimos que hay mucho apoyo, los mensajes no dejan de llegar”. Por ello, pensaron en buscar otra casa hogar y la nueva lista fue publicada este miércoles.