¿Quién fue Emma Gabriela Molina? a quien le dedicaron el 25N en Mérida

Este 25 de noviembre en Mérida se llevó a cabo la marcha por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, movilización que en este 2022 está dedicada a los 10 años de la primera manifestación por Emma Gabriela Molina Canto, quien luchó por la recuperación de sus tres hijos en Tabasco y Yucatán.

Hija de la también activista Ligia Canto Lugo, Emma Gabriela nació en 1974 y era la mayor de cinco hermanos, con los que siempre tuvo una buena relación.

Creció en una familia que le fomentó el gusto por estudiar y finalmente se recibió como licenciada en administración de empresas.

Posteriormente, se casó con Martín Alberto Medina Sonda, con quien mantuvo su relación marital a lo largo de 16 años, pese a la violencia física, psicológica, económica y patrimonial que vivía por parte del mismo.

Emma Gabriela pensó en separarse de su ex pareja, pero en ese entonces era un alto funcionario del ex gobernador de Tabasco, Andrés Grannier, por lo que sabía que intentar esto podía resultarle contraproducente. No obstante, logró su separación legal.

Al poco tiempo de su divorcio, el 25 de mayo de 2012, Emma Gabriela fue víctima de secuestro por parte de agentes judiciales del estado de Tabasco, quienes la apresaron por falsos cargos de robo del vehículo que conducía, por lo que fue golpeada en varias ocasiones. Su acusación fue desestimada en cuatro meses y recobró su libertad.

No obstante, al salir del Centro de Reinserción Social, Emma Gabriela supo que sus tres hijos menores de edad habían sido sustraídos por órdenes del padre y es ahí cuando comenzó con una larga lucha de denuncia, acoso judicial y amenazas, con el fin de recuperarlos.

A pesar de las amenazas contra su vida, Emma Gabriela estaba dispuesta a todo con tal de recuperar a las sus dos niñas y un niño. Incluso, junto a su madre Ligia Canto, consiguió encarar al entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, para exigirle que investigue y resuelva el secuestro de sus hijos.

Feminicidio de Emma Gabriela Molina

Emma Gabriela Molina Canto

Así pasaron dos años de movilizaciones que comenzaron en 2012, hasta que la tarde del 27 de marzo de 2017, dos sujetos originarios de Tabasco y enviados bajo órdenes de Medina Sonda, le propiciaron 11 puñaladas causándole la muerte en la puerta de su domicilio.

A pesar de haber recibido múltiples denuncias, las autoridades no hicieron nada para evitar el feminicidio de Emma Gabriela Molina Canto.

Es por ello que la asociación civil Igualdad Sustantiva de Yucatán, organizadora de la marcha del 25N en Mérida, decidió dedicar la movilización de este viernes a la madre yucateca que de forma incansable luchó hasta su último aliento por recuperar a sus hijos en Yucatán.

