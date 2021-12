Quemaduras en niños son prevenibles hasta en 90 por ciento

En entrevista con La Verdad Noticias, Anne Vilchis, delegada de la Fundación Michou y Mau en Yucatán, aseguró que el 90 por ciento de los casos de quemaduras en niñas, niños y adolescentes son causados por situaciones completamente evitables, por lo que recordó que la prevención es la clave principal para evitar que en casa exista un accidente, sobre todo si es una vivienda en donde habitan infantes.

¿Qué es la Fundación Michou y Mau?

La Fundación Michou y Mau nace en memoria de Michelle y Mauricio, Michou salvó a dos de sus hijos del fuego y murió al intentar rescatar a Mau y Camila. Mau falleció posteriormente por no haber recibido atención médica oportuna de alta especialidad en niños quemados y Camila logró su recuperación gracias al tratamiento que recibió en el Shriners Hospital for children de Galveston, Texas.

Michou y Mau se crea para que a ningún niño le suceda lo que a Mau y en 1998 se constituye como una Institución de Asistencia Privada (IAP), que busca recursos para que se brinde una atención médica oportuna a los niños mexicanos con quemaduras severas.

¿Cuál es la misión de la institución?

Brindar asistencia para que los niños con quemaduras severas tengan los mejores programas de tratamiento avanzado y atención multidisciplinaria de secuelas, impulsar capacitación médica, ampliar desarrollo de infraestructura hospitalaria y concientizar a la población por medio de la campaña permanente de prevención de quemaduras.

¿Cuál es la principal causa de las quemaduras en los infantes?

A lo largo de estos años hemos visto que desgraciadamente con lo que más se queman los pequeñitos son los líquidos hirvientes, la olla en donde se calienta el caldo, que las bajan de la estufa al piso para enfriarlas. Es ahí donde las niñas y niños llegan gateando y se vierten la olla o que se llegan a tropezar y caen dentro de ella.

¿Qué opinan sobre la pirotecnia?

En el caso de la pirotecnia sí les pedimos de favor a la gente en general, que por favor no la compren y sobre todo que no se le permita el uso a los menores de edad, mucho menos si no cuentan con algún tipo de supervisión, con el objetivo de evitar que tengan algún tipo de lesión como amputaciones en dedos, manos, alguna quemadura en la cara o pérdida de ojos, en fin, el tema de la pirotecnia es muy complicado, sobre todo en épocas decembrinas.

¿Aumentan los casos de quemaduras por estos productos con pólvora?

Sí, definitivamente sí se reciben casos de quemaduras por pólvora en los hospitales de Yucatán, principalmente durante este mes, pero muchas de ellas no son heridas de gravedad que pongan en riesgo zonas vulnerables de los niños, por lo que en esos casos no se requiere de un traslado para la atención médica especializada y se le brinda atención en la entidad.

¿Cuáles han sido los resultados de Michou y Mau?

Gracias al apoyo de mucha gente hasta el 2021 en Michou y Mau hemos logrado salvar la vida de 2 mil 122 niños en México y el programa de secuelas ha crecido a 7 mil 539 pacientes. Durante este año se realizaron 72 talleres gratuitos de prevención y traducimos la campaña preventiva en cinco idiomas del estado de Chiapas.

¿Este año hubo apoyos en Yucatán?

Tan solo en Yucatán durante el 2021 cerramos el año con la ayuda brindada a dos menores de edad, los cuales fueron trasladados al hospital Shriners for Children en Galveston, Texas, mismos que en estos momentos ya se encuentran en casa, pero también atendimos otros casos con quemaduras menores a los que les hacemos un monitoreo constante para conocer sobre su recuperación.

¿Yucatán está preparado para atender estos casos?

Lamentablemente aunque en Yucatán se queman aproximadamente 40 niños al año, no existe una Unidad de Atención a Personas Quemadas, que podría apoyar a menores y adultos que presenten hasta un 70 por ciento de quemaduras corporales, sin embargo, no se cuenta con el presupuesto porque la atención para personas quemadas es muy costosa.

