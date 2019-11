Quebranto en alcaldías de Yucatán supera los 700 mdp en tres años

Desde el inicio del 2017 al 30 de septiembre de este 2019, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) ha impuesto multas por casi 5 millones de pesos a diversas instancias públicas, principalmente alcaldías del interior de Yucatán ante el cúmulo de irregularidades e inobservancias en sus cuentas municipales.

Con la creación de la nueva Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, la ASEY y todo el sistema estatal anticorrupción tiene la facultad y el deber de endurecer la vigilancia para que los recursos públicos se utilicen correctamente y sean aplicados en los programas sociales.

Pero a pesar de las multas por el orden de los 4 millones 944 mil 311 pesos, y las denuncias presentadas contra ex alcaldes del periodo 2015-2018 y alcaldes actuales que lograron su reelección hasta ahora las Fiscalías (del estado, general de la república y vicefiscalía) no han ordenado una sola detención con lo cual hasta ahora el desvío de recursos públicos en los municipios sigue siendo un delito impune.

Tan solo como ejemplo de la constante falta de escrupulosidad en el manejo de los recursos del erario de los municipios en el proceso de fiscalización, efectuado por la ASEY del 28 de junio de 2019, se entregaron 25 informes individuales, en los que se determinó un total de 528 observaciones, entre los que resaltaron las observaciones a 9 municipios, las cuales a su vez generaron 242 observaciones diversas.

Para el 30 de septiembre de 2019 un total de 177 instancias habían sido notificadas y requeridas para solventar al menos 3 mil 93 observaciones en su mayoría a los responsables de las tesorerías y alcaldes de la gestión 2015-2018

DEVOLUCIÓN

Respecto a la cuenta pública 2017, y luego de los llamados de la ASEY a solventar las anomalías presentadas en la cuenta de ese año, fue resarcido a la hacienda municipal de Telchac Pueblo, la cantidad de 223 mil 666 pesos 37 centavos.

Fue necesaria una denuncia interpuesta por el órgano de fiscalización, ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado de Yucatán; lo anterior, en registros de la carpeta de investigación C1/74/2019 de la Mesa II, para que el ex munícipe Carlos Cabrera Rivero optara por la devolución del dinero y con ello librar la cárcel.

DENUNCIAS

Sin embargo, de la Cuenta Pública 2017 se han determinado 60 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con un total de 989 observaciones, los cuales se encuentran notificados a los Órganos de Control Interno y/o síndicos municipales, para que inicien los respectivos procesos de investigación y substanciación de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán.

Lo anterior significa que de apegarse a las Leyes, ya habría al menos unos 60 ex alcaldes y ex funcionarios denunciados penalmente.

En cuanto a los informes de resultados de la Cuenta Pública 2017, se han presentado 48 denuncias de hechos con 73 observaciones, ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

De la Cuenta Pública 2018, de la primera entrega del Informe de Resultados, a la fecha del corte no se ha generado ningún tipo de denuncia, porque aún transcurre el tiempo de gracia para que de manera voluntaria los alcaldes, ex alcaldes y funcionarios acudan a solventar las observaciones

MUESTRA

En una muestra aleatoria fiscalizada los alcaldes deben solventar alrededor de 700 mil pesos, aunque el daño a las haciendas municipales podría superar los 700 millones de pesos tan solo en el año 2018.

Sobre este quebranto se sabe que al menos 24 ex alcaldes fueron denunciados principalmente por no comprobar el ejercicio de diversos montos que van desde los 500 hasta montos que rebasan los siete dígitos; como el caso del ex alcalde de Progreso José Isabel, quien no ha podido comprobar 7 millones 560 mil pesos que gastó el ex alcalde de Progreso José Isabel Cortés.

Entre los denunciados hay ex alcaldes que llegaron al cargo como candidatos de distintos partidos políticos, (PRI, PAN y PVEM, PRD, entre otros).

Estas denuncias, según el informe de la Auditoría, fueron presentadas a mitad de este año y se esperan más denuncias en la misma Vicefiscalía, que se sumarán a las que con anterioridad presentó la misma ASEY y que siguen bajo investigación en espera de que se judicialicen o se resuelvan.

VALLADOLID

El caso del ex munícipe Roger Aguilar García, quien fue alcalde de Valladolid en el período 2012-2015, es representativo en esta fiscalización ya que enfrenta un proceso penal por desvío de recursos por más de 20 millones de pesos, por cuatro obras no se construyeron en ese municipio y que aparecen como pagadas.

En el caso de Teabo, la acusación es por un desvío de recursos por 10 mil pesos en el periodo 2012-2015. El ex munícipe ya fue vinculado por el Juzgado Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, instancia que otorgó a la Fiscalía General de la República (por tratarse de recursos federales) un plazo perentorio para el cierre de investigación.

Año fiscal 2018

Entre los ex alcaldes señalados por quebranto a las haciendas municipales figuran aquellos que han gobernado por tercera y hasta por cuarta ocasión sus localidades, incluso, se incluye a uno que actualmente es presidente municipal tras ser reelección.

Otros ex alcaldes en capilla son los que gobernaron en el penúltimo periodo en los municipios de Yucatán, como Conkal, Dzilam de Bravo, Huhí, Kaua, Kinchil, Motul, Panabá, Progreso, Telchac Puerto, Ticul, Tixkokob, Ucú y Yaxkabá, Tinum, Oxkutzcab, entre otros.