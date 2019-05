¡Qué orgullo! Joven migrante de Yucatán estudiará en Harvard

Joven migrante de Yucatán estudiará en Harvard

Hace varios años los padres de “Ozzie” Vázquez, decidieron mudarse a los Estados Unidos y tras vivir varios años con el miedo de ser deportados decidieron regresar a Motul en Yucatán de donde son sus raíces.

La historia del joven de Yucatán, es impresionante pues logró algo digno de admiración ingresar a Harvard.

Los padres del joven de Yucatán llegaron a Estados Unidos con visas a fines de la década de 1980, los dos trabajaban en un lavado de autos, tenían tres hijos, pero vivían con el temor de ser deportados y separados de ellos.

A su regresó a México, se llevaron una computadora vieja con la que Ozzie paraba horas jugando y experimentando; según el joven ese dispositivo lo ayudó a superar varios años de bulliying por parte de sus compañeros.

En la infancia Ozzie fue agredido, no sólo verbalmente, sino también físicamente, lo describe como uno de los momentos de su vida. La gente no lo veía como mexicano, para la sociedad era un extranjero.

La hermana mayor de Ozzie regresó a Los Ángeles, ahí vivía con su tía materna y terminó graduándose de la UCLA. Ozzie comenzó a pensar que quería seguir sus pasos, a pesar de sentirse triste por dejar a su familia en México.

REGRESÓ A ESTADOS UNIDOS

En la escuela Los Angeles School of Global Studies, del Distrito Unificado de Los Ángeles (LAUSD), Ozzie, el joven de Yucatán fue uno de los mejores estudiantes desde el principio.

La escuela no tiene cursos de Colocación Avanzada, por lo cual Ozzie comenzó a tomar clases extras.

Ha sido voluntario en una organización sin fines de lucro y ha hablado ante varios grupos sobre las personas sin hogar, la intimidación, la violencia y el abuso; el verano pasado entró en un programa de periodismo en la Universidad de Princeton.

Cuando revisó sus resultados para Harvard, al joven yucateco le temblaban las manos. “Traté de mover el cursor y finalmente lo pulsé, todo lo que vi fue ‘Felicidades’, en letras negritas. Me volví loco, me puse de pie, empecé a gritar; creo que nunca he gritado tan fuerte”.

Universidad de Harvard goza de gran reconocimiento internacional

“Quiero comenzar como programador informático”, comentó el joven de Yucatán sobre los planes de su carrera.

Ozzie fue rechazado en Stanford, Princeton y MIT. Pero ingresó a UC San Diego, Cal Poly San Luis Obispo, Fordham y UC Santa Barbara, y a una de sus universidades soñadas: UCLA y la que será su próxima casa Harvard.

El joven de Yucatán logró entrar a instituciones de excelencia gracias sus buenas calificaciones, una puntuación alta en el examen SAT y su dedicación.

Oswaldo Vázquez, joven con raíces familiares en Motul, Yucatán, recibió una noticia hizo que todo valiera la pena, las horas de esfuerzo y el dolor de vivir lejos de sus raíces fue aceptado en la Universidad de Harvard.

La historia de este joven de Yucatán es un verdadero orgullo para todo el estado, para Motul y para México, la moraleja es sencilla los jóvenes deben esforzarse por sus sueños.