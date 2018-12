Puente peatonal del periférico ¡más peligroso que los mismos vehículos! en Yucatán

Vecinos de la calle 12 por 39 diagonal de la colonia Melchor Ocampo señalan que el puente peatonal que se ubica en el kilómetro 19.5 del periférico no tiene alumbrado desde hace meses lo que pone en peligro a los transeúntes que una vez caída la noche, circulan por esta zona de Yucatán.

“El puente no tiene luz y las personas cruzan con temor, a varios han asaltado y golpeado pues no tiene luz, acá pasan jóvenes, mujeres, personas ya adultas y hasta chavos con sus bicicletas y es peligroso para ellos pasar por el puente y pasar por abajo porque ya ha habido varios accidentes”, comentó don Evelio Dzib quien vive en la colonia antes mencionada.

De igual manera, los vecinos del rumbo comentaron que el paso peatonal que se encuentra justamente antes de este puente no tiene iluminación ni fantasmas lo que hace que los conductores pasen a tener accidentes pues nada les avisa que ahí hay un paso peatonal lo que hace que frenen de golpe o que se lo vuelen.

“Falta mucha luz en esta zona, los policías si vigilan pero más lejos y eso no ayuda, aquí deberían poner iluminación, también del otro lado del puente no hay luz y también hay un paso peatonal, hace unos meses ahí un coche atropelló y mató a un chavito porque no vio que estaba cruzando”, esta terrible este tramo”, comentó el vecino.