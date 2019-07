Proyectos culturales, afectados por austeridad

Austeridad y los recortes presupuestales del gobierno federal han ocasionado que infraestructura municipal y proyectos de mejora estén detenidos informo El director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Irving Berlín Villafaña.

Hoy inicia el proyecto "Ciudad Viva, Arte en Todas Partes", que impulsará la descentralización de programas culturales de los municipios, solo que el funcionario mencionó que en el caso de Mérida no todos los lugares culturales estan listos para esto; “La afluencia a los museos no ha reducido, al menos los dos museos citadinos a cargo del municipio tienen una importante afluencia de usuarios y visitantes, solo que en el caso del Museo de Historia Natural, ubicado en la calle 59, incluido en el Centro Histórico, es una obra que requiere mejorar tecnología, equipamiento, materiales y realizar adaptaciones en su espacio museístico, lo que establece una inversión de 12 millones de pesos, para dar un buen servicio y no hay el presupuesto, por lo que no puede dar todo ese lugar”.

Director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Irving Berlín Villafaña.

En estas tareas, Menciona que anteriormente el ayuntamiento concursaba por los recursos con otros proyectos municipales y la federación otorgaba dichos recursos que permitían que la municipalidad realizara el mantenimiento de edificios, mejoras reacondicionamiento de equipamiento, en este momento la autoridad no puede hacerse cargo de estas obras, por falta de recursos propios.

"Ciudad Viva, Arte en Todas Partes" incluye presentaciones artísticas en sitios como: el Cementerio General de Mérida, las colonias Ciudad Caucel, la Ermita, Centro Cultural Wallis, Centro Cultural del Sur, la Concha Acústica del parque de las Américas, estos programas serán únicamente con artistas locales y tendrá un presupuesto de 2 millones de pesos.