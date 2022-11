Protestaron por miedo a antena del poniente de Mérida

Después de recurrir a varias instancias como el Ayuntamiento de Mérida, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), vecinos del fraccionamiento Mulsay acudieron al Congreso de Yucatán en busca de su representante popular, Karem Faride Achach Ramírez.

Señalaron que el principal problema es la instalación de una antena a escasos metros de sus viviendas, la cual empezaron la obra hace unos 20 días y que hasta el momento el dueño de la propiedad no ha dado a conocer el permiso de construcción, pero si los ha amenazado y que presuntamente se ampara de tener el apoyo de funcionarios municipales.

“Hemos acudido al Ayuntamiento de Mérida, a la Semarnat, Profepa y nadie quieren hacer algo, ahora acudimos con la diputada Karem Achach pero solo nos envió a su asistente, según nos dijo que si nos iba ayudar, solo nos queda esperar”, dijo la señora Olivia Pech.

Piden que se aplique la ley

Según el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, “por lo que vemos que están violando nuestros derechos al ni siquiera haber un estudio de impacto ambiental, ni siquiera un permiso, el señor solo se escuda que tiene conocidos en el Ayuntamiento”, denunció el señor Jorge Guevara Várguez.

“Esta fuera de todo reglamento, no es nada más porque no queramos, nos acusan que, porque queremos mochada, no buscamos dinero, según la ley del municipio exige que estas antenas se encuentren a 30 metros lejos de casas habitación, pero esta antena se encuentra precisamente en medio de unas 20 casas con lejanía de unos cuantos metros”, agregó.

Explicaron que este problema involucra a vecinos de al menos tres manzanas, asimismo externaron que son otras 100 familias que ya firmaron para solicitar que esta antena no se instale en la calle 16 con 13 de dicho fraccionamiento.

“La verdad nos da miedo, porque sabemos de personas que viven cerca de estas antenas que desde que las colocaron cerca de su domicilió empezaron a padecer de enfermedades diarrea, dolores de cabeza, hasta de cáncer”, comentó Geny Almeida Povedano.

Para finalizar, detallaron que independientemente del riesgo que representa para la salud y las afectaciones que podrían recibir para sus viviendas, se sumaría la reducción de plusvalía de los predios de este fraccionamiento.

