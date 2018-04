Protestan por malos tratos a animales en la perrera de Mérida

Luego de que el pasado viernes una decena de personas e integrantes de Red Animal Yucatán se manifestara por los malos tratos que reciben canes en el Centro Municipal de Control Animal (Cemca) en Mérida, ayer por la mañana volvieron a alzar la voz y se inconformaron en los bajos del Palacio Municipal.

Sobre esto, Raúl Argáez Ortega, administrador de la página Red Animal Yucatán, señaló: “No estamos de acuerdo en la manera que el Ayuntamiento está llevando a cabo la captura de los animales de la calle. Porque no les dan tiempo de ser adoptados, los capturan e inmediatamente los están sacrificando, no les dan la oportunidad de que les den uno, dos o tres días para que puedan ser adoptados”.

Asimismo, refirió que tampoco les están permitiendo ir a tomarles fotos a los perros que ahí se encuentran, “para que por medio de nuestras páginas los pongamos en adopción. Sacaron una página de animales en adopción pero no hay ningún animal de la perrera, son adopciones de grupos de rescatistas civiles, la página es del Ayuntamiento, pero no hay animales de la perrera de Mérida”.

“Pedimos que cambien la manera en como manejan las cosas en el Centro Municipal de Control Animal (Cemca) de Mérida, y que se convierta en un centro de adopciones porque así nos lo habían dicho desde la administración pasada. Nos dijeron que iba a ser un centro de rescate y adopciones, pero sigue siendo la perrera, no ha cambiado en nada”, explicó.

Por su parte, Irene Rodríguez Rivas, activista pro animal, señaló: “Yo sí quisiera saber bajo qué ley o artículo a mí me prohíben en una dependencia pública entrar con mi celular y sobre todo entrar a verificar si es que con mis impuestos se les está dando un buen trato a los perritos, porque ninguna dependencia, sea estatal, municipal o federal te condiciona a entrar a algún espacio público”.

De igual forma, Miriam López Lara, integrante de Red Animal Yucatán, explicó: “Yo he asistido personalmente a la perrera; hace un mes estuve ahí, fui con la intención de sacar a unos animalitos, pedí hablar con el director, pero no se encontraba. En ese caso, me dijeron que si me quería llevar a los perritos; saque a dos y a las 24 horas uno se empezó a morir de moquillo, es una epidemia la que tienen ahí. Contagió a otros de mis perritos y cuatro se me murieron”. “Lo que estamos pidiendo es que ellos tengan una vida digna, porque ni siquiera en esa página de adopciones (del Ayuntamiento) están integrados”, agregó la manifestante.