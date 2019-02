Protestan por despidos injustificados

Un grupo de más de 70 extrabajadores de diferentes dependencias estatales se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno en Mérida para pedir que sean reinstalados a sus antiguos puestos de trabajo o de lo contrario sean liquidados conforme la ley, luego de ser despedidos injustificadamente, como ellos alegan, desde hace más de tres meses.

De acuerdo uno de los manifestantes, la protesta estuvo integrada por exempleados de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado (Japay), el Colegio de Bachilleres (Cobay), la Secretaría de Educación (Segey), la Secretaría de Salud (SSY), entre otras más, y comentó que los despidos empezaron a darse al comienzo de la actual administración.

Pablo Mendoza, exempleado de la SSY, señaló que él junto con otros 17 extrabajadores, quienes laboraban como verificadores sanitarios, fueron dados de baja el pasado 6 de diciembre por el director de Riesgos Sanitarios, Jaime Victoria Palma, quien hasta la fecha no les ha pagado su quincena trabajada incluido sus vales de despensa, su aguinaldo, así como demás prestaciones.

Sin embargo, agregó que de esos 18 exempleados, sólo seis lograron quedarse “por cuestiones políticas o porque consiguieron a algún ‘padrino’ político, algo que es válido”. De igual forma, indicó que hasta la fecha no han recibido respuesta alguna del director de la SSY, Mauricio Sauri, y mucho menos del Gobernador del Estado.

“No cumplió con su palabra, ya que durante su campaña dijo que no iba a ver despidos en ninguna secretaría”, señaló en referencia al titular del Poder Ejecutivo.

Nepotismo y violaciones laborales

De acuerdo con Mendoza, el despido masivo en la SSY se hizo para acomodar a gente allegada al nuevo director del departamento y no se trató de una austeridad como se ha mencionado en otras dependencias. “El director Palma metió a su gente en nuestros puestos. No se puede hablar de austeridad si nos sacaron para meter a sus allegados”, indicó el quejoso durante la protesta.

Asimismo, agregó que con respecto a la dependencia donde ellos laboraban, no ha habido pago alguno de su sueldo, aguinaldo, vales de despensa y demás prestaciones, pero conocen casos de otras secretarías donde se les ha ofrecido a los extrabajadores liquidaciones paupérrimas, montos que no están apegados a la Ley Federal del Trabajo.

Finalmente, hizo un llamado a los extrabajadores despedidos injustificadamente a no tener miedo a manifestarse, ya que según él, el número de desempleados son más de 70. “Yo les reitero a todos los compañeros que no tengan miedo de venir al llamado para estas manifestaciones tranquilas. No tengan miedo, no estamos haciendo nada malo, sólo estamos exigiendo justicia, que nos reinstalen o que nos liquiden como debe ser”, comentó el exempleado de la SSY mientras un grupo de extrabajadores eran atendidos por el Gobierno.

