Protestan músicos de Yucatán por cierre de foros en Mérida

Estos grupos internacionales debieron buscar de emergencia otros foros para cumplir sus compromisos, además, otros bares suspendan eventos ya programados por temor a la clausura. Debido a esta situación el domingo 1 de septiembre, varios músicos realizaron una marcha de protesta que salió del Palacio de la Música en dirección del palacio municipal, donde estos se manifestaron de manera pacífica exigiendo soluciones a un problema que abarca diferentes aristas.

Los músicos afectados se reunieron en el Palacio de la música, de allá se dirigieron posteriormente al Palacio Municipal de Mérida para realizar su protesta.

Emiliano Buenfil, líder de la Chancil Tropical comentó a La Verdad que en este problema no se ha tratado de encontrar soluciones de fondo. “Independientemente del cambio de administración pues lamentablemente el problema sigue estando ahí para todos, tanto el problema laboral otra vez, como el problema legítimo de la gente que sí está siendo afectada por el ruido, a mí me huele a gato encerrado eso porque a final de cuentas no se resuelven los problemas y vuelven a ver este levantamiento político, porque me parece que es un asunto mucho más político, otra vez una cuestión de incapacidad de las autoridades de entender que el problema no se va a resolver ni con una legislación mal hecha, porque está mal hecha, están retomando una legislación nacional y están aplicando mal los criterios y están mandando pues gente que no tiene capacidad de entender cómo funciona el sonido, nos siguen mandando inspectores o policías, en lugar de mandar ingenieros de sonido y mientras esto siga pues el problema no se va a resolver", aseguró.

José Francisco Méndez Novelo aseguró que ha habido una afectación del 60 por ciento de disminución de eventos musicales en la ciudad.

Por su parte, Marcelino Martín, vocalista y líder del grupo “Jam Gorila”, considera que el problema requiere de un verdadero compromiso de las autoridades para encontrar soluciones adecuadas para todos y no solo para un parte. “Desde mi punto de vista es un mal manejo que viene desde administraciones pasadas que fueron las que otorgaron el uso de suelos de bares y restaurantes y ahora que lo ejercen están cerrando de manera drástica los lugares, eso afecta a muchas personas, afecta a los trabajadores que forman parte de la cuadrilla de esos lugares, pero directamente a los músicos de aquí de la ciudad. Ellos están planteando la cuestión de que la música es ruido, pero la música a lo largo de su historia nunca ha sido contemplada así, menos en esta ciudad que está creciendo y tenemos el derecho los músicos de hacer valorar nuestro trabajo”.

Varios músicos asistieron a esta manifestación en contra de lo que ellos consideran un abuso de las autoridades.

Vinnie Luis, un talentoso guitarrista yucateco, de los más activo de la escena local dijo a La Verdad que en su caso directamente tres eventos fueron afectados por esta campaña de cierre de fotos. “En mi caso, en menos de una semana perdimos tres tocadas por esta situación que se está dando. La primera fue porque nosotros teníamos el evento del Tributo a Santana el día posterior en que clausuraron el Delorean y en los otros dos podemos decir que lo clausuraron los empresarios por miedo, porque como no están respetando, o al menos eso se dice, que las autoridades no están respetando los parámetros de llegar a realizar correctamente las mediciones, sino que llegan directamente a clausurar, entonces los empresarios pues tienen miedo y están cancelando todos sus eventos musicales”.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

Este martes una delegación de los músicos inconformes se reunirán a puerta cerrada con autoridades de la comuna para platicar acerca de esta situación.

José Francisco Méndez Novelo, convocó a la marcha de protesta y aseguró que decidieron manifestarse y asesorarse sobre cómo se deben realizar correctamente estas mediciones. "En algunos casos llegaron en horarios donde se está trabajando, sin aviso previo, las mediciones se hicieron a veces cuando no estaba el dueño presente, también se debió haber dejado un registro de cómo fue la medición y tampoco existen esos registros. Nosotros buscamos, trabajar en armonía, pedimos una correcta medición y que haya una asesoría de parte de ellos que pues ya invirtieron en gente para capacitarla, invirtieron en equipo y pues que también se respete todo lo que están invirtiendo los foros, la gente que trabaja y las bandas.”

Ricrdo D. Pat