Protestan empleados del sector salud de Yucatán

Durante la jornada matutina de ayer, más de 35 trabajadores de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) se manifestaron por la falta depago del “Concepto 30”, el cual estipula que por su labor y manejo de químicos se les debe otorgar por exponer su salud.

Luego de una junta con el secretario de salud, Eduardo Mendoza Mezquita, el delegado estatal del sindicato de la sección 68 de trabajadores de la salud, Gerardo Ventura, indicó vía telefónica a Grupo Editorial La Verdad que el titular de la dependencia “los invitó a seguir con sus labores, sin dar fecha sobre la resolución o pago correspondiente a los compañeros. Nos comunicamos con el líder sindical nacional y nos dijo que nos vayamos a descansar, pero mañana (por hoy) estaremos igual en paro de labores hasta que nos den una solución satisfactoria”.

“La protesta es por la falta de pago del Concepto 30 que no se efectuó para los trabajadores, había un acuerdo que no se realizó el día 15 y pues tenemos compañeros que tienen dos o tres años en espera del pago”, dijo.

Asimismo, refirió el representante de los agremiados, que este pago es en concepto de su labor por manejar insecticidas que ponen en riesgo su salud. “Y pues es peligroso el manejo de estas situaciones. Porque los que atendemos directamente brotes de enfermedades como dengue, chinkunguya o zika, somos los primeros contactos que se realizan con la población. Estamos en riesgo constantemente”, agregó el entrevistado.

“Pero en las últimas formalizaciones de 2014, 2015, 2016 no se nos quiere pagar, y no puede ser que a la otra sección se le haya pagado y a nosotros no. Ahorita estamos sintiendo un poco de hostigamiento por parte de las autoridades, nos han amenazado con mover nuestro vehículo y llevarnos detenidos. No estamos haciendo nada malo, no estamos perjudicando a otros funcionamientos de la dependencia; sólo los trabajadores que somos los que estamos afectados somos los que estamos parando (nuestra labor)”, mencionó.

Asimismo, indicó el líder sindical, que no se encuentran pidiendo nada fuera de lo legal, sino solamente sus derechos como trabajadores. “Las condiciones que nos rigen lo avalan, somos 700 u 800 trabajadores; la afectación es para la población porque no vamos a fumigar, a hacer control herbario, y como sabemos estamos en temporada de lluvias, nos disculpamos con toda la población en general. No es nuestra intensión afectarla, pero también deben entender que tenemos familia y pues es la única manera que podemos, ya se intentó el diálogo, se buscó el acercamiento con la autoridad, pero no se cumplen los acuerdos”, señaló.

Por otra parte, Manuel Díaz Suárez, actual diputado local del distrito V y quien fungió como presidente de la comisión de salud en la legislatura pasada, comentó a esta Casa Editorial sobre el tema: “Desde hace mucho tiempo he escuchado y me han comentado que los trabajadores de la Sección 68, estaban reclamando el por qué no les había tocado el llamado Concepto 30 que habían estado gestionando, incluso con su representación nacional. Y se les había negado, a pesar de que ellos tienen un riesgo de trabajo. Me parece que hace dos meses o mes y medio, incluso se firmó un compromiso para poder pagarlo, y esto se debió pagar hace unos días. Hay trabajadores que tenían este problema desde hace tres años o dos y no se los concedían, ya se habían manifestado y ahora que la Secretaría tiene el presupuesto de esto, tampoco se los pagan. Es lo único que sé. En el caso que las autoridades no den una respuesta el día de hoy, y continúe, sí vale la pena hacer un llamado a las autoridades para que les resuelvan, estoy con el interés del ciudadano”.

_Eduardo Uc