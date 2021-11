Protestan contra iniciativa de Ley de Bienestar Animal del Senado en Mérida

Representantes de la Unión de Profesionistas en pro del Bienestar Animal (UPBA), así como integrantes de organizaciones animalistas en Yucatán, realizaron una protesta en el Monumento a la Patria de Mérida, para expresar su rechazo a la iniciativa de Ley de Bienestar Animal que se impulsó desde el Senado de la República.

Jorge Arturo Medina, representante de la UPBA, comentó la iniciativa está hecha con el sentimiento y carece de fundamento científico, además de que no se está tomando en cuenta la palabra de los biólogos, médicos veterinarios, ambientalistas, es decir, el proyecto no está hecho con la palabra de los profesionales en el ramo.

Organizaciones protestaron hoy en contra de la Ley de Bienestar que se impulsa en el Senado de la República.

“No se puede desde un punto de vista sentimental, decir: ‘Yo quiero que si hay 10 puercos, ahora haya tres en ese lugar porque yo quiero que vivan mejor. ¿Qué va a pasar? Va a subir la leche, el huevo, la carne, algo que nosotros pagaremos”, comentó el entrevistado hace unos instantes en el Monumento a la Patria de Mérida.

Señaló que es importante que la ciudadanía sepa que esta iniciativa de ley no sólo contempla a perros y gatos, ya que también quieren prohibir todo lo que implica el aprovechamiento sustentable, es decir, las Unidades de Manejo Ambiental (UMA) que tienen derecho de criar y reproducir especies en peligro de extinción.

Ley de Bienestar Animal es de doble moral

Los quejosos señalaron que esta Ley de Bienestar Animal extinguirá a varias especies y provocará múltiples afectaciones.

Por su parte, Víctor Fuente Espinosa, representante de las tradiciones a nivel sureste por parte de la Asociación Mundial de Criadores de Aves de Combate, calificó esta iniciativa de ley como doble moral, ya que pretende darle una mejor vida a los animales, pero es algo erróneo, porque no cuentan con un plan para llevar a cabo este proceso.

Agregó que con esta propuesta se llevaría al borde de la extinción a miles de especies de animales. “Quieren acabar con los zoológicos, con todas las tradiciones y con todo el contacto de ser humano y animal”, comentó el entrevistado, quien indicó que no sólo en Mérida realizaron protestas, sino también en varias ciudades de la República Mexicana.

La protesta no sólo se realizó en Mérida, sino en varias ciudades del país, incluido la Ciudad de México.

Destacó que la iniciativa la impulsan Ricardo Monsreal y Rocío Abreu, ambos senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). “Hablan de que no quieren que se maltrate al animal. Ni siquiera saben qué significa el término. Entonces, ellos sólo hacen leyes al vapor y nunca salen al campo a escuchar las necesidades de la gente”, dijo.

Señaló que se verían afectados estéticas caninas, zoológicos, organizadores de peleas de gallos, carnicerías, rastros. “Ellos implícitamente, quieren volver a la humanidad vegana, algo que es imposible. Para empezar están haciendo un lado la democracia, la tolerancia y se están pasando las garantías individuales y la Constitución”, mencionó.

Fotos: Jesús Cámara

