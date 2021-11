Protestan afuera de veterinaria por la muerte de Chloe

Un grupo de animalistas y defensores de los derechos de los animales se manifestaron la tarde del viernes a las puertas de la clínica veterinaria Mascoticas, ubicada en el fraccionamiento Jardínes de Mérida, por la muerte de la gatita Chloe tras ser sometida a una intervención quirúrgica en dicho establecimiento.

El dueño de la mascota, Jorge Lizama Zapata, mencionó a La Verdad Noticias que en el mes de agosto depositaron su confianza en dicho establecimiento para esterilizar a Chloe, pero desde el momento en el que la gatita ingresó al consultorio comenzó el sufrimiento.

Chloe estuvo por más de 10 días internada, según el médico veterinario José Antonio “N” para observación y recuperación, pero cuando le fue entregada a sus dueños se veía desanimada y sin fuerzas, por lo que murió a las pocas horas.

Debido a lo anterior, Lizama Zapata acudió nuevamente a la clínica para solicitar explicaciones, pero el encargado del lugar no supo explicar la causa de muerte e incluso reveló que él no practicó la operación, sino su esposa, quien no cuenta con título de médico veterinario.

Abundó en que llevaron el cuerpo de su mascota con otro especialista, quien se encargó de realizar una necropsia al animal, misma que reveló cortes indebidos en sus órganos y que incluso las trompas y el útero de la gata de apenas seis meses, seguían intactos.

Presentan denuncias

Chloe estuvo internada por más de 10 días en una clínica veterinaria para recuperarse de una supuesta esterilización

El dueño de Chloe dijo que este caso fue agrupado en la carpeta de investigación UNATD35-GC/0023444/2021 de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán, pero señaló que a pesar de haber presentado pruebas y testigos, la investigación avanza lentamente.

De igual forma, se integró el expediente DDU/SJ/DC/568/2021 de la Unidad de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mérida, por lo que desde el pasado 3 de noviembre le colocaron sellos de clausura al establecimiento.

“La verdad es que esta persona tiene una actitud muy desafiante, muy burlesca, porque incluso el Ayuntamiento (de Mérida) nos confirmó que no tiene permisos y habían sido clausurados, pero al ir nosotros vimos las marcas de que los había retirado”, dijo el propietario de Chloe.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Agregó que ante esta situación “cínica” por parte del veterinario, es que decidieron llevar a cabo la manifestación en el establecimiento ubicado al norte de Mérida.

“Nos sentimos muy frustrados porque estamos presenciando cómo estas personas se están burlando de las autoridades y lo están permitiendo, se están portando demasiado pasivos en ese sentido, a pesar que existe una ley contra el maltrato animal y está en proceso un reglamento municipal que también lo prohíbe”, concluyó.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!