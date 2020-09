Protegen a hombre que grababa a mujeres en el baño de un restaurante de Mérida

En redes sociales de Mérida se ha viralizado la historia de una mujer que informó que un hombre es protegido luego de que fue descubierto grabado las partes íntimas de las mujeres que iban al baño de un restaurante.

Al parecer los hechos sucedieron ayer lunes en el Centro Histórico de Mérida, donde una mujer, identificada como Christy, señaló que acudió a un restaurante con una amiga, pero todo cambió cuando salió del baño.

Una mujer denunció que un hombre estuvo grabando a mujeres cuando iban al baño de un restaurante.

Christy comentó que una señora que estaba a lado de su mesa les sugirió que se fueran de inmediato, lo que creó desconcierto en ella y su amiga, aunado a que se empezaron a escuchar gritos de una joven muchacha.

“Al paso de unos minutos, una señora nos comentó que su hija fue grabada al interior del baño y al revisar el celular, todas las que ingresamos al baño salíamos expuestas totalmente”, dijo Christy en sus redes sociales.

La joven indicó que el depravado hombre colocó su teléfono celular debajo del lavabo, lo que le permitió grabar detalladamente las partes íntimas de todas las mujeres que habían ingresado al baño del restaurante.

“Llamamos a la policía, se detuvo al degenerado, pero al acudir a presentar la denuncia, resulta que los derechos del detenido valen más, la ley protege a estos degenerados”, comentó la joven en su perfil de Facebook.

Víctimas acusan que depravado de Mérida es protegido

Aunque Christy no comentó en qué restaurante sucedió lo anterior, ha trascendido en redes sociales que se trata de un restaurante ubicado en el barrio de Santiago, cuyo baño es mixto, lo que le dio ventaja al depravado.

El depravado fue detenido tras saberse que grababa a las mujeres en un restaurante de Mérida.

Lamentó que la ley no protegiera a las mujeres y todo lo contrario, sean tratadas como agresoras, además de que nadie le garantiza que los vídeos hayan sido eliminados, por lo que espera que no caigan en manos equivocadas.

"Realmente no hay justicia, aún los años pasen siguen (las leye) siendo tan retrógadas. No me explico por qué no se castiga aún habiendo las pruebas", comentó la joven en una publicación que lleva más de mil compartidos.