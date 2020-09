Pronostican alza en productos de la canasta básica en Yucatán

Entre las noticias de hoy que más preocupan en Yucatán, se habla de un posible incremento en productos básicos.

De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope), Jorge Cardeña Licona, el precio del combustible puede tener un impacto en los precios de productos básicos al finalizar el mes de septiembre.

Los precios en la gasolina podrían verse reflejados en la canasta básica.

Según dijo Cardeña Licona, en los últimos dos meses, se han registrado elevaciones en los precios de algunos productos de la canasta básica, lo cual es debido a los ajustes en el precio del combustible que provocan alza en los fletes y transporte de mercancías en la Península de Yucatán.

Cabe señalar que desde que dio inicio la emergencia sanitaria por el coronavirus, se ha visto un notable aumento en los precios desde el mes de marzo y esta semana se espera que no sea la excepción.

Alza de precios pone en jaque pequeños negocios

Esta situación es preocupante, ya que los más golpeados serían los pequeños comerciantes y la población en general.

El transporte de mercancías se haría más caro.

En primer lugar se le recomienda a los negocios no aumentar sus precios, para que los consumidores sigan comprando a los pequeños negocios y estos no se vean tan golpeados, ya que las ventas aún no se reportan estables.

De igual manera se considera que esta situación complicaría a la ciudadanía adquirir productos de la canasta básica, debido a los elevados precios, aunado al desempleo y la falta de ingresos.

Los más afectados serían los pequeños negocios que aún no han logrado estabilizar sus ventas.

Cabe señalar que se considera que los productos que se consideran sufran aumentos, esta la canasta básica y enlatados.

