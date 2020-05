Progreso ofrece refugio a personas en situación de calle

Como parte de las medidas que el Ayuntamiento de Progreso lleva a cabo para evitar la propagación del coronavirus en el puerto, preparan refugio para personas en situación de calle.

Fue el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, quien anunció que el antiguo edificio del CENDI, ubicado en la esquina de la 39 con 114 de la colonia Vicente Guerrero, será adaptado en breve para albergar a personas en situación de calle.

El objetivo es que estas personas sin hogar tengan un techo y comida segura durante el tiempo que dure la disposición de sana distancia.

De acuerdo a lo que manifestó Zacarías Curi, el nuevo refugio estará dotado de camas, ventiladores, aire acondicionado, televisores, baños y hasta área de juegos para las personas que no cuenten con un hogar durante la contingencia, tanto de la cabecera del puerto de Progreso como de sus comisarías.

Progreso busca dar refugio a personas en situación de calle.

Hasta el momento no se sabe la capacidad que tendrá el refugio, sin embargo se anunció que en breve se harán las adecuaciones de las instalaciones para dar asilo a los más necesitados.

Cabe mencionar que el acceso a estas instalaciones estará supervisado para que no introduzcan personas contagiadas con el virus, de igual forma Zacarías Curi dijo que este refugio no se trata de un hospital, por lo que se le pide a la población no acudir si presentan síntomas de coronavirus, porque se les negará el acceso.

Las autoridades buscan detener los contagios por coronavirus en Progreso.

Progreso en el duro combate contra el coronavirus

Progreso ya cuenta hasta el momento con cuatro casos positivos de coronavirus y las autoridades del puerto extreman medidas para evitar más contagios, entre dichas medidas, llamó mucho la atención que el alcalde Julián Zacarías Curi, advirtió la implementación toque de queda a partir de las 19:00 horas.

