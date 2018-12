Progreso lanza amenazas contra la CFE para no pagar su deuda pública de casi ¡medio millón de pesos!

"Hemos llevado a cabo visitas a las autoridades de la CFE, pero no nos han resuelto nada sobre el adeudo correspondiente a 2018 y ya es necesario que rindan cuentas, no sólo al ayuntamiento, también a los progreseños, ya que no nos tentaremos el corazón para aplicar las medidas necesarias, así como ellos NUNCA se tentaron el corazón a la hora de cortar el servicio y dejar sin electricidad ni agua a los progreseños", agrega.

"Toda mi vida he luchado, y hoy no voy a parar. Hoy me toca representar y luchar por todos y cada uno de los progreseños que me dieron su confianza. Es por esto que este aviso es la última medida gentil que tomaré con la CFE, para rendir cuentas y hacerse responsable, de sus pagos así como el ajuste de sus cobros excesivos e injustos al municipio y a la población".