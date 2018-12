Progreso avanza en transporte público

El Alcalde Julián Zacarías dijo que en el puerto de Progreso hay mucho por hacer en cuanto al servicio de transporte de pasajeros, pero destacó el interés de los concesionarios que ya pusieron en circulación 15 unidades en diferentes rutas.

El cambio aún no se nota porque son dos o tres camiones viejos por uno nuevo que circulan en las calles, por algo se empieza, señaló la usuaria, María Eugenia Cisneros.

Indicó que lo que sí urge, porque de nada van a servir los camiones nuevos, que los operadores dejen de ser groseros y arrancando cuando uno no se ha subido del todo a la unidad.

Hay ocasiones en las que se les pide parada y lo hacen una o dos esquinas después, comentó Mildred Medina, en el paradero conocido como las rieles.

“Cuando las chicas llevamos falda los camioneros sólo están de mirones”, se quejó Astrid Salas.

Los camiones siguen echando humo y los operadores no dan el cambio completo con el argumento de que no tienen, pero uno no le puede deber ni diez centavos.

En días pasados el alcalde, Julián Zacarías dió salida a 15 unidades y pidió a la ciudadanía que las cuiden, indicó el director de Transporte Municipal, Felipe Pech González.

En la restauración de cada una de las unidades se invirtió 350 mil y 500 mil pesos.



Las rutas de Cementerio, Francisco I. Madero, Tecnológico, Chicxulub, Flamboyanes, Benito Juárez y costero.

_Ylmar Pacheco