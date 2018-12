Progreso amenaza a la CFE para no pagar su deuda de ¡medio millón de pesos!

A través de una publicación en sus redes sociales el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi amenazó a la CFE de cobrarle el uso de suelo federal y no pagar los 'excedentes´que le están cobrando por servicios de alumbrado publico.

La publicación dice textualmente lo siguiente:

Asimismo, Julián Zacarías alega que en los últimos meses la CFE ha incrementado las tarifas en más de un 40 por ciento en el costo del funcionamiento del SMAPAP, pasando de $1,154,000 pesos en Julio a $1,630,000 pesos en Noviembre, igualmente en cuanto al alumbrado público, en vez de reducirse el costo de este, debido al horario de verano y a las luminarias LED (gestionadas con un contrato millonario celebrado con la administración pasada), se siguen pagando $1,200,000 pesos mensuales, lo cual es simplemente inconcebible.

"Hemos llevado a cabo visitas a las autoridades de la CFE, pero no nos han resuelto nada sobre el adeudo correspondiente a 2018 y ya es necesario que rindan cuentas, no sólo al ayuntamiento, también a los progreseños, ya que no nos tentaremos el corazón para aplicar las medidas necesarias, así como ellos NUNCA se tentaron el corazón a la hora de cortar el servicio y dejar sin electricidad ni agua a los progreseños", agrega.

"Toda mi vida he luchado, y hoy no voy a parar. Hoy me toca representar y luchar por todos y cada uno de los progreseños que me dieron su confianza. Es por esto que este aviso es la última medida gentil que tomaré con la CFE, para rendir cuentas y hacerse responsable, de sus pagos así como el ajuste de sus cobros excesivos e injustos al municipio y a la población".