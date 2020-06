Programa electorero Bienestar en Yucatán: Morena miente a AMLO

Representantes de agrupaciones campesinas y productivas pidieron a la titular de la Función Pública (SFP) Irma Eréndida Sandoval y al de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, concluir las investigaciones abiertas desde el año pasado contra Delegados de los Programas del Bienestar.

Entre los acusados de convertir en programa electorero el bienestar en Yucatán, destaca el delegado Joaquín Díaz Mena, quien saltó del PAN a Morena.

Ante la función pública existen 102 denuncias contra delegados de Yucatán, Chiapas Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Jalisco, por presuntas irregularidades.

La pandemia del coronavirus y los llamados del gobierno federal a la población a quedarse en casa, han sido el pretexto que esperaba el delegado de la Coordinación Estatal de los Programas del bienestar Joaquín Díaz Mena, para seguir actuando en la más completa opacidad y sesgo partidistas en la asignación de los programas sociales como becas, tandas, créditos y pensiones.

Joaquín Diaz Mena en Yucatán solo favorece a sus allegados con los Programas del Bienestar

Pequeños y micro pequeños productores del campo, así como pequeños criadores de ganado en Yucatán denunciaron que un grupo de los llamados servidores de la nación que dependen de la Secretaría del Bienestar que encabeza Joaquín Díaz Mena en Yucatán aprovechan sus funciones para beneficiar a parientes, amigos y excluir de los programas sociales a los verdaderos campesinos y productores.

Luego del desastre en que dejara el campo yucateco el paso e inundaciones de las tormentas Amanda y Cristóbal.

Los productores primarios no sólo claman ayuda al gobierno del estado, sino que exigen prontitud y transparencia en la entrega de los millonarios recursos que el presidente Andrés Manuel López (Amlo), destina para los programas sociales como sembrando vida, tandas y créditos a la palabra.

Pero de acuerdo con lo mencionado por Guillermo Cahuich Durán, representante de los productores de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (Unta), existe un grupo de “servidores de la nación” que hacen todo lo contrario a las indicaciones del presidente de la república.

Hasta la fecha están fuera de los programas de Sembrando Vida y Crédito Ganadero a la Palabra, cientos de campesinos de las comunidades rurales de Yucatán que ahora enfrentan un desastre ambiental y económico.

Mujeres las más excluidas del bienestar en Yucatán

Hasta las oficinas de Morena, diariamente llegan llamados de auxilio de personas de la tercera edad, jóvenes y mujeres en edad productiva acusando que los programas sociales que promueve el presidente de la república, en Yucatán no han tenido el impacto esperado.

Mujeres rurales, jóvenes y pequeños empresarios; emprendedores de pequeñas empresas como taquerías, tiendas de abarrotes, fondas, talleres, etc. están excluidos de los programas de bienestar como son Sembrando Vida, Producción de Bienestar, Construyendo el Futuro, Tandas y Créditos a la Palabra.

Programas del Bienestar convertidos en electoreros por Joaquín Diaz Mena

Lo anterior ocasiona división entre los más pobres.

Poniendo en riesgo la paz social en los ejidos y comunidades rurales pues con estos vicios que tienen los servidores de la nación violan el espíritu de los programas sociales del presidente López Obrador y su lema de campaña de no mentir, no robar, no traicionar y primero los pobres.

Pidieron que se les dé prioridad a los campesinos y productores y cese el tráfico de influencias para amigos y parientes con los programas del bienestar.

Padrón paralizado de los programas del bienestar en Yucatán

Apenas hace un año justamente fue el propio presidente López Obrador, quien en una gira en Yucatán dio a conocer que en este 2020 sería duplicada la cantidad de beneficiarios del programa sembrando vida, el cual en el 2019 llegó a los 5 mil productores en una extensión de 12 mil 500 hectáreas de siembras.

Sin embargo hasta ahora el padrón se ha movido muy lentamente y solo con la inclusión de personas allegadas al delegado estatal y a los servidores de la nación, de acuerdo con la denuncia de los propios campesinos.

Muchos ciudadanos en pobreza quieren ingresar a los programas sociales

La promesa del presidente de incluir en los programas sociales a niños, niñas con discapacidad; a jóvenes hasta 18 años, su pensión, dos mil 550 pesos.

Los que estudian primaria, secundaria, de familias de escasos recursos económicos, con mil 600 pesos bimestrales de becas para estudiantes.

Quienes están en la preparatoria, sea Colegio de Bachilleres, sea escuela técnica, su beca será de mil 600 pesos bimestrales a todos los estudiantes.

Estudiantes del nivel superior de familias de escasos recursos económicos, dos mil 400 pesos mensuales para que terminen su carrera.

Los jóvenes que no estudian ni tienen trabajo serían contratados como aprendices en talleres, en empresas, en comercios, en el campo, en la apicultura, en cualquier actividad productiva y se les pagaría tres mil 600 pesos mensuales mientras se están capacitando para el trabajo.

Pero en la búsqueda de las pequeños negocios a los cuales podrían postularse los jóvenes aspirantes de aprendices, las listas son muy limitadas, porque el trabajo de promoción y supervisión para quienes han solicitado su alta, simplemente no se ha hecho.

Huacho Díaz no cumple a AMLO

En donde si ha estado muy ocupado el delegado de los Programas Sociales, es en armar una supuesta estructura con militantes y ex militantes del PAN con miras al 2021 y para ello si es necesario de sacar de la delegación a quien se interponga, está dispuesto hacerlo tal como ocurrió a finales del año pasado con la ex sub delegada Mariana Cruz Pool.

Al finalizar 2019, Díaz Mena también fue señalado de acaparar tierras por donde presuntamente pasará el Tren Maya.

Al cierre del 2019, “Huacho” Díaz Mena, fue acusado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de hacer promoción personalizada con los programas del bienestar en Yucatán, por lo que la Sala Especializada ordenó a la Secretaría de Bienestar, sancionarlo.

En Yucatán trafican con la pobreza y los programas del bienestar

La penalización se presentó en paralelo cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP)investigaba a nueve delegados especiales de programas sociales en los estados, por uso indebido de los recursos públicos, según declaró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno federal, Santiago Nieto.

“Presunta falta de probidad para la selección y contratación de los servidores públicos adscritos a la estructura que labora en los programas sociales de Yucatán, como son los Servidores la Nación”, es una de las líneas de investigación de la UIF.

Problema que en Yucatán está severamente señalado poniendo en entredicho la probidad de la actuación de Díaz Mena.