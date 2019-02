Profeco levanta multas hasta de 500 mil pesos en Yucatán

Profeco Yucatán

Las mayores quejas que se reciben es por servicios y CFE y hasta la fecha van 350 quejas, en Profeco no se llevan a cabo juicios ni se reciben quejas y denuncias; cuando se trata de alguna afectación (queja) es cuando la empresa no quiere responder a la garantía de un producto, se le asigna un día de audiencia donde se citan a ambas partes para conciliar.

“En cuestión de artículos se investiga para sumar elementos y si no se llega a arreglo, aquí decidimos sugerirle al cliente acepte lo último ofrecido por la empresa y su artículo, pues llega un momento que Profeco queda incapacitado para hacer más y ya es decisión del cliente demandar, pero es sin Profeco”

Mencionó que cuando es algo que afecta a un consumidor que en ese momento es personal pero afecta a otros; (por ejemplo un restaurant que obliga a que se pague la propina), en ese momento ya no es queja si no denuncia mencionó.

“Profeco está facultado para ir a verificar y en caso de comprobarse, ahí se procede con multas y sanciones, las cuales pueden ir desde mil pesos hasta 500 mil pesos dependiendo la falta y el negocio”

Por otra parte comento que el tema de gasolina se ve directo en la CDMX pues está en proceso de investigación por orden del presidente, por lo que Profeco no está facultado para información de eso.

Profeco tiene una gran cartera entre comercios y servicios, “Profeco hace convenios directamente con las empresas para ayudar al ciudadano, los convenios son con: CFE, para apoyar a los usuarios con un mejor servicio, con telefonías celular, y con tiendas departamentales para que de presentarse alguna queja se corrija de inmediato”

Mencionó que dentro de la normatividad de alguna manera la Profeco está adscrito a la secretaria de economía, aunque se maneje solo, pero rige normas y cuestiones legales, por lo que todos los comercios deben ser supervisado por Profeco además de pedir calibración de sus básculas para dar un buen servicio, si no solicitan la calibración reciben sanciones desde 15 mil pesos hasta 100 mil.

“Profeco no puede inspeccionar nada si no existe queja o denuncia alguna, pues los inspectores desaparecieron ya y solo es por denuncia para que la población participe será que Profeco actúe, por lo que ánimo a la población para expresar sus dudas y quejas”.

Un poco del currículum de la delegada; “Mi experiencia está en el área administrativa, administración, manejo de personal, conflictos, ventas, capacitación, efectivamente no tengo una carrera terminada, pero tengo la experiencia, trabajé en editorial dante, después me case y forme una empresa familiar en distribución de productos avícolas, entre otras empresas y posteriormente decidí meterme de lleno al partido morena, donde trabaje con las mujeres en la secretaria de la mujer, pues el activismo social en el tema de la mujer siempre lo realice, en colectivos, he dado ponencias entre otras cosas”

Por último comento que estar en Profeco es un reto, “me siento honrada por el presidente y no tengo duda de que lo sacare adelante con el equipo que tenemos, este encargo federal tiene mucho que ver con manejo de conflictos, administrar, coordinar, relaciones públicas lo que es algo que domino perfectamente” finalizó.

_Eliza Ongay