Prodennay y el “O’Horán” separan a Antonio de su bebé en Yucatán

Las denuncias en contra de los procesos carentes de investigación, mediante los cuales la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (Prodennay) separa familias, continúan saliendo a la luz con nuevos casos cada semana.

Como ya hemos señalado en La Verdad Noticias, la Prodennay fue responsable de la separación del adolescente Óscar Gabriel González Fernández de su madre Margarita, a quien acusaron de presunto maltrato infantil sin realizar una investigación previa.

De igual forma, la dependencia del Gobierno de Yucatán separó a Silvia y José de su pequeña recién nacida a mediados de 2022 y fue hasta este diciembre que pudieron recuperarla.

También ha sido señalada la Prodennay como la responsable de la separación de los hijos de Julissa Chuc, madre de una familia uniparental y lesbomaternal, que denunció un supuesto acto de discriminación por parte de una trabajadora social del Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, la cual provocó que se presentara una denuncia en su contra.

Ahora un caso más fue denunciado por el señor Antonio Cetz Dzib, cuya hija nació prematura el 20 de junio de 2022 en “O’Horán”, luego de que un problema cardíaco complicado durante el embarazo acabó con la vida de la madre.

Paola Milagros llegó al mundo con tan solo seis meses de gestación, pesando 550 gramos y midiendo únicamente 30 centímetros. Su delicado estado de salud requirió que durante los últimos seis meses estuviera en una incubadora.

Durante este tiempo, Antonio estuvo buscando la forma de demostrar la paternidad de su hija, ya que a pesar de haber vivido cuatro años juntos, no estaba casado con su pareja. En el Registro Civil incluso le solicitaron una prueba de ADN para poderla registrar.

De igual forma, durante los últimos seis meses asistió cada semana al “O’Horán” para recibir informes sobre la salud de su hija y poderla visitar. Incluso el hospital le entregó una felicitación personalizada por el tiempo que había permanecido al pendiente de la salud de su hija.

“Nunca falté a los informes, a las visitas, pero ya pasó el tiempo y de pronto llego el martes y no me dan acceso, porque me dicen que ya estaba Prodennay sacando a mi bebé de ahí”, comentó.