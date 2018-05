Procuraduría agraria engaña a ejidatarios en Yucatán

Tiene a sus espaldas un pizarrón con un mapa dibujado, es la superficie del municipio de Chocholá. Frente al mapa hay otro pizarrón donde lleva la cuenta de cuántas hectáreas se han ido vendiendo y los precios, los que varían de acuerdo al grado de facilidad o dificultad con que se deje “convencer” un ejidatario.

La queja viene de golpe: “sabemos que quieren poner fábricas y explotar el material pétreo, por eso compran los terrenos de acceso a la carretera federal y tenemos como a 200 metros las vía férreas, prácticamente van a ser un corredor, con el que nos va a cerrar el paso”, advierte la representante ejidal Claudia Fabiola Cob Durán.

Y va más allá la denuncia que en la “mafia agraria” participan los mismo algunos ex dirigentes ejidales que empleados de la Procuraduría Agraria para lograr que “todos los que están en las áreas de acceso al ejido se van a ver obligados a vender, es una estrategia, por eso se mal informa, se abusa de la necesidad de los viejitos, se les hace creer que ellos ya no pueden hacer nada, que para qué la quieren, porque sus hijos y sus nietos se van a ir a la ciudad a trabajar”, asegura.

EL INICIO DE LOS PROBLEMAS

Los problemas ejidales iniciaron en el 2012, y a 6 años de distancia ninguna autoridad del ramo ha frenado la compra forzada y a bajo precio de predios ejidales; Chocholá, lo dice la comisaria, es solo un ejemplo pero esta mafia opera en todo el estado, incluso en los límites con Quinta Roo.

A la gente que vende se les hace firmar hojas en blanco; las actas no tienen encabezados y son redactadas a conveniencia, por eso los ejidatarios desconocían muchas cosas, de cuántas hectáreas se vendían”, agrega.

Son 15 mil 400 hectáreas, de las cuales aproximadamente tenemos las actas de que se pretende acaparar 3 mil hectáreas, de las cuales no de todas podemos demostrarlas. De esta superficie, los ejidatarios no recibieron ni 30 mil pesos, cuando se pagaron millones; si sacamos la cuenta no se les ha pagado a los ejidatarios, pero nunca se les dio un comprobante, no les mostraron los contratos o convenios, por eso no pueden demostrar cuánto se ya se les pagó.

También encontramos hojas tipo préstamo, en las que se puede leer: ‘yo fulanito de tal me comprometo a pagar la cantidad tal, en el momento que se requiera’, es decir, se les hizo firmar en blanco y luego se les puso una leyenda como si fuera un dinero prestado que en cualquier momento que se le solicite lo van a tener que devolver.

El litigio sigue en el Tribunal Agrario, a raíz de que entro a la comisaría y no me quise ‘alinear’ y no quise ser parte de esa mafia que se dedica al despojo de la tierra, y me piden asamblea de remoción pero esta es otra estrategia para retardar las resoluciones del Tribunal Agrario, el cual no puede seguir con los juicios, hasta que no se solucione el problema del comisariado”, señaló.

SE QUEDAN SIN MONTE

La situación permea en todo el estado. “Nos estamos quedando sin monte y sin territorio, porque las tierras han sido vendidas a los grandes empresarios, para construir desarrollos inmobiliarios como el Country Club, en donde se nos prometió bonanza y fuentes de empleo, pero los salarios son los más bajos y nos convirtieron en esclavos en nuestra propia tierra”, consideró José Euán Romero, representante de Chablekal, comisaría de Mérida, queja a la que se sumaron otros representantes campesinos.

Con el ex procurador agrario Omar Corzo Olán, ahora flamante diputado federal, denuncian los ejidatarios que operan Cástulo Ramírez, delegado del Registro Agrario Nacional (RAN), así como el Tribunal Agrario, donde solo se defienden los intereses de los magnates que ahora se dicen ejidatarios, porque con dinero en mano consiguieron ingresar al padrón de ejidatarios para tener voz y voto en las asambleas.

Euán Romero dijo que los cambios que se han generado desde el ayuntamiento de Mérida, en la aplicación de las leyes para las comisarías, han sido detonantes para que muchos conflictos jurídicos no tengan solución rápida.

Por ejemplo, antes en las comisarías teníamos la figura del juez de paz, quien se encargaban de tomar las decisiones, las cuales eran acatadas por los habitantes, pero luego ese juez fue obligado a regirse por las leyes estatales y a causa de ello, ahora los afectados tienen que viajar hasta Mérida para acudir al Ministerio Público y eso inhibe la solución rápida de los conflictos”, señaló.

El representante ejidal, recordó que hace tres décadas sus autoridades locales se elegían en asamblea y en fila, pero la alcaldía de Mérida decidió cambiar la ley, obligándolos a otro método de votación de sus autoridades, descalificando nuestros mecanismos ancestrales a los que llaman “usos y costumbres”.

Por su parte, Bartolo Puga Torres, dirigente de la Coalición de Campesinos, recordó que las delegaciones federales, como la Sagarpa, se han unido al conjunto de autoridades que en Yucatán se han puesto al servicio de los poderosos, abandonando sus obligaciones institucionales de atender las demandas de los campesinos, especialmente los que formamos parte de la población maya, pues se dice que tenemos derechos pero en la práctica estos no son respetados.

Puga Torres asegura que la situación con los conflictos por tierras ejidales se presenta ya en casi todos los municipios del estado. Y hasta hora la postura de los candidatos al gobierno del estado es permanecer como si este problema no ocurriera.