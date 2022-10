Primer escenario distrital para 2024 en Yucatán: INE

En exclusiva para La Verdad Noticias el Instituto Nacional Electoral (INE) generó el Primer Escenario Local de Yucatán, como parte del proyecto de distritación electoral nacional 2021-2023, que tiene el objetivo de preservar el valor del voto ciudadano y contribuir a mejorar la representatividad de la democracia mexicana.

La generación del primer escenario local de Yucatán fue presentada por el Coordinador de Operación en Campo del INE, Jesús Ojeda Luna, que dio a conocer los resultados del primer escenario el cual establece 21 distritos electorales locales en total, todos ellos indígenas.

“Los 21 distritos se encuentran dentro del rango de desviación poblacional, por lo que este primer escenario cumple con los criterios de distritación establecidos por la autoridad electoral”, dijo.

Asimismo, el Subdirector de Desarrollo de Sistemas Geográficos Electorales del INE, Luis Ruvalcaba Pérez, explicó que el pasado 20 de septiembre se entregó las observaciones de la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV), de la Comisión Local de Vigilancia (CLV) y del Organismo Público Local (OPL) y el 7 de octubre, se presentara los argumentos de las observaciones de los partidos políticos, así como de las representaciones de los mismos ante la CNV.

Te puede interesar: Mapa distrital de Yucatán estará listo en este año:INE

El 17 de octubre se realizará la publicación del segundo escenario local; el 24 del mismo mes, la entrega de observaciones de la CNV, CLV y OPL; el 26 de octubre, la presentación de las observaciones de los partidos políticos ante la CLV y la CNV; el 7 de noviembre, la publicación del tercer escenario local y el 16 de diciembre, la aprobación por el Consejo General de la distritación local.

Por último, el Vocal del Registro Federal de Electores y presidente de la CLV, Eliézer Serrano Rodríguez detalló que no será necesario una renovación de credenciales por los ajustes en los distritos, debido a que en las credenciales no se refleja esa leyenda, sin embargo, informó que en “Yucatán existen 43 mil 500 credenciales “2022”, esto es, se trata de aquellas micas que si no se actualizan ya no se podrán utilizar para votar y tampoco servirán como medio de identificación oficial a partir del 1 de enero de 2023”.

“El objetivo es preservar el valor del voto ciudadano y contribuir a mejorar la representatividad de la democracia mexicana”, añadió el Serrano Rodríguez.