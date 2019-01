Priistas presumen unidad de a mentiras en Yucatán

Luego de la estrepitosa derrota electoral en julio de 2018 y que ocasionó la salida de los priistas del Gobierno del Estado de Yucatán y reconfiguró la presencia del tricolor en las 106 alcaldías, incluida la capital, así como el Congreso Yucateco, las huestes –o lo que quedan de ellas, se reagruparon en un intento por apoderarse desde ahora del máximo órgano de dirección del PRI: el Consejo Político Estatal, para desde ahí imponer a la nueva dirigencia estatal e iniciar con un muy temprano reparto de las candidaturas para la competencia electoral intermedia del 2021.

Tras el duelo por la debacle electoral y luego de varios meses en lo que no se movía ni una hojita en el tricolor yucateco, la llegada de la ex gobernadora yucateca Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, quien va al frente por la búsqueda del Consejo Estatal, removió no solo las “aspiraciones” de muchos militantes del PRI, sino el resentimiento con el que se expresa la mayor parte de la población de Yucatán, de esta ex servidora y ex dirigente partidista nacional.

¿Pero qué busca esa mujer aquí? Fue la pregunta natural y sorprendida de María Teresa Poot, militante del PRI al presenciar la llegada de la ex gobernadora de Yucatán Ortega Pacheco, junto a un pequeño séquito de seguidores a la “Casa del Pueblo” sede del PRI Yucatán.

Qué busca, qué quiere luego de dejar sin terminar dos hospitales y vaciar las arcas del gobierno para cumplir con sus devaneos personales, insistía la humilde mujer militante del PRI. Pero no solo ella, son raras las ocasiones en las que se encuentra a alguien dando una opinión amable de la ex gobernadora; el repudio es generalizado e incluso dentro del mismo PRI.

En lo que fue considerado un “albazo” de la política yucateca originaria de Dzemul, en la víspera se reunión con varios de sus correligionarios el senador Jorge Carlos Ramírez Marín; el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso estatal, Felipe Cervera Hernández; la diputada federal María Esther Alonzo, el ex diputado federal Pablo Gamboa Miner así como con Panchito Torres y Juan José Canul, Federico Granja Ricalde e Israel Palma Santos, quienes en esa reunión, se dijo, habrían cocinado la integración del consejo con los nombres aportados con cada uno de ellos para completar 500 personas, 250 consejeros titulares y 250 suplentes.

Fue la presencia de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco, la que más polémica despertó tanto en el pequeño cónclave como en el evento del día posterior, ya que las simpatías de sus seguidores y de la población en general de Yucatán, se fue a la baja, al concluir su mandato y dejar inconclusas obras vitales como el Hospital de Ticul, entre otros.

“Estamos por orden alfabético en la planilla que vamos a presentar” dijo la ex gobernadora, a la que se recuerda además porque durante la malograda campaña presidencial de José Antonio Meade montó un teatro con varias decenas de cajas que supuestamente contenían las firmas de ciudadanos mexicanos que querían que ella fuera al frente de la candidatura presidencial, en lugar de Meade.

Su mediático acuerdo con el entonces candidato, del PRI Pepe Meade, no le funcionó, como tampoco le funcionó imponer en Yucatán al abanderado del PRI al gobierno en la persona de Mauricio Sahuí, quien se hizo el aparecido en el registro de la “planilla blanca” en la Casa del Pueblo, sede del PRI Yucatán.

Ahí Mauricio Sahuí Rivero, ex candidato del PRI al gobierno de Yucatán hablo parca y veladamente de sus intenciones de buscar – a través del Consejo Político-la dirigencia estatal del PRI “Sería un gran honor que militantes me consideren, creo que no es el momento para hablar del tema. Lo que sí he dicho y lo reitero: como un militante más estaré al servicio de mi estado y de mi partido, tengo 42 años y las ganas de seguir participando. Estoy listo para que, en la encomienda que me den por mínima que sea, estar presente para que Yucatán se siga desarrollando”, dijo el ex candidato gubernamental.

Lo que de plano no hizo Mauricio Sahuí Rivero fue tomarse la tradicional selfie con su madrina política la ex gobernadora Ivonne Pacheco, ni con los demás asistentes a la reunión previa al registro, alimentando las versiones de serias e irreconciliables fracturas entre los distintos grupos políticos que convergen al interior del PRI yucateco.

NI SON TODOS LOS QUE ESTAN…

El caso más representativo del divisionismo que hay en el PRI es el del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso estatal, Felipe Cervera Hernández, quien no ha podido cohesionar al resto de los 9 legisladores del tricolor local.

Muestra de ello fue la votación dividida por al paquete fiscal del gobierno del estado para 2019, en donde dos de los legisladores del PRI votaron sin chistar las reformas a la Ley de Hacienda, la modificación a la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos con lo cual se fueron de bruces en el aumento al gravamen de varios bienes y servicios de alto consumo ente la población de Yucatán

Pero como inician temprano en la rebatinga por lo queda del PRI y lo que podrían conseguir a través del tricolor, los militantes y los jefes de grupos tienen tiempo suficiente para emplearse a fondo no solo para construir una unidad más creíble sino para ir en busca de alguna representación (alcaldías y diputaciones) que le permitan seguir vigentes en el plano estatal en el que fue considerado el último bastión tricolor: Yucatán.

Estudios e investigaciones exhaustivas denuncian la problemática que se ha generado con la mala planeación de infraestructura carretera, que afecta a animales y plantas de la región peninsular de México.

Un ejemplo de la fauna depredada es el jaguar, dice María Andrade Hernández, directora general de Pronatura Península de Yucatán A.C.: “en la Península tenemos aproximadamente mil 800 individuos, que equivalen al 50 por ciento de todos los jaguares en México. Tenemos una responsabilidad internacional en la Península de Yucatán”.

Estos animales caminan decenas de kilómetros y son de las especies más afectadas por la infraestructura carretera concretamente, postuló la investigadora y ambientalista.

Otro de los animales afectados y en peligro son los pecaríes de labios blancos. “Un investigador me presentó un mapa de su distribución histórica en México, y es el mamífero más amenazado en México. Imagínate si tú le pones una carretera, así lo vamos a extinguir, a eso nos referimos”.

Para Pronatura es un tema que poco a poco han tomado en cuenta las autoridades federales, pero es de suma importancia contar con una planeación amigable y pensando en los animales y la vegetación de la zona.

Andrade Hernández comentó lo siguiente a Grupo Editorial La Verdad Yucatán: ¿Qué es lo que nosotros vemos?, es que tanto el gobierno federal, estatal y municipal siempre ponen este tipo de infraestructura porque es la que se ve, sean puentes, carreteras, como una de las partes importantes en las políticas de gobierno. Y que está asociado a la parte productiva, económica, beneficios a las familias como accesibilidad, mercado y generación de empleo”, sostuvo la ambientalista.

“Vemos es que hay un conflicto entre la parte de desarrollo y la parte ambiental, aún que esa parte económica depende de los servicios ecológicos que brindan los ecosistemas. No están viendo esa parte”.

Explicó que en la realidad si hay una disociación entre la parte de planeación económica y la parte ambiental.

Refirió que desde un punto social, para la población rural la vegetación es fundamental para su vida diaria y su salud, ya que “sabemos que 30 por ciento de las plantas en la región tienen un uso medicinal entre las comunidades rurales, la biodiversidad de las plantas es la farmacia para muchas comunidades rurales que no tiene el acceso económico para ir al doctor o que ni siquiera existe un doctor en su pueblo. Requieren de esas plantas para poder sanarse y eso implica calidad de vida”.

Sostuvo que es por esto que la construcción de vías carreteras no planificadas, afecta a todo un ecosistema, a una sociedad y en el futuro a toda la Península de Yucatán.

Entonces, dijo la especialista, sin duda es algo que tiene su parte positiva; pero “en la Península de Yucatán, concretamente, gran parte de esta infraestructura que es eléctrica, carretera, vías de comunicación, está conectada a como poder promocionar la actividad turística. El PIB (Producto Interno Bruto) en Yucatán está dado por el turismo y las actividades productivas”.

Entre las organizaciones encargadas de su protección están: Panthera, World Wildlife Fund (WWF), WCS, Conservation International, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con presencia en Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana Francesa, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela, que reconocen los esfuerzos y liderazgo de México en las políticas de conservación y desarrollo sustentable, ejemplos a nivel internacional.