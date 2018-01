Priistas de Motul no quieren una candidata perdedora

Los problemas internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Motul se recrudecen y a pocos días de que se defina quién será el candidato o candidata a la alcaldía, en ese municipio, surgió la división y enfrentamiento entre aspirantes.

La dirigencia del Comité Directivo Municipal (CDM) del PRI en Motul, que encabeza como presidenta Alicia Ramírez Avilés, y secretario general, Juan Pablo Bacelis Ramírez, enviaron una carta al gobernador Rolando Zapata Bello, como primer priista del estado para manifestarle que no apoyarían una eventual candidatura de Ave María Falla Gómez o de Mario Peraza Ramírez.

En la misiva, la dirigencia municipal priista asevera que si alguno de los aspirantes como Daniel Montero Martínez, Luis Castillo Abraham, Norma Aguilar Pino, Roger Aguilar Arroyo y Siria Ayala Campos, son registrados como precandidatos, y posteriormente como abanderados del PRI a la alcaldía de Motul, recibirán todo el apoyo de la estructura y de parte de la ciudadanía para ser electo autoridad municipal.

En caso contrario, advierten que si por acuerdos políticos grupales se decide imponer a la ex candidata perdedora Ave María Falla Gómez, esposa del ex alcalde Julián Pech Aguilar, identificados con el grupo político de Jorge Carlos Ramírez Marín, o se deciden por Mario Peraza Ramírez, no se comprometen a brindarles su apoyo, pues son personas con mala reputación en el municipio, por habérseles involucrados en escándalos que han tenido resonancia en todo el estado.

Además, en la misma carta, los firmantes, la presidenta y el secretario general del PRI en ese municipio, así como cinco aspirantes, Daniel Montero Martínez, Luis Castillo Abraham, Norma Aguilar Pino, Roger Aguilar Arroyo y Siria Ayala Campos, aseguran que tanto Ave María Falla como Mario Peraza con sus acciones y escándalos han perjudicado a muchos motuleños, por lo que consideran que no son los más idóneos para representar al PRI en el próximo proceso electoral.

En el mismo documento se recalca que en el caso de Ave María Falla, en el proceso pasado del 2015, fue impuesta, y eso le costó al PRI perder la elección, pues los motuleños en las urnas le manifestaron a la entonces abanderada su rechazo.

Por ello, consideran que sería nuevamente un error del Comité Directivo Estatal del PRI tratar de imponer nuevamente a Falla Gómez, o decidirse por Mario Peraza, pues las estructuras, sectores y organizaciones de ese partido en Motul no los apoyarán, y solo se sumarán y cerrarán fila si el candidato es alguno de los otros cinco aspirantes con los que los priistas si simpatizan.