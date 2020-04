Prevención rigurosa a embarazadas por Covid-19 en hospitales

Las mujeres embarazadas no deben tener miedo de acudir al hospital para el control de su proceso de maternidad, ante la posibilidad de contagiarse por el coronavirus, que ya ha cobrado la vida de dos señoras. Un grupo de expertos en ginecología indica que no hay peligro, puesto que se cuenta con las medidas de protección necesarias tanto para los pacientes como el personal médico.

La alerta se debe a que el pasado 9 de abril, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó el deceso de dos mujeres embarazadas por covid-19, pero una tenía hipertensión arterial y obesidad mórbida; la otra presentaba obesidad y diabetes gestacional, que es una alteración del metabolismo de la glucosa que ocurre durante el embarazo.

"Las mujeres embarazadas, considerarlas como población susceptible”, deben seguir las recomendaciones de cuidados como el lavado de manos, la sana distancia, mantenerse alejadas de personas con enfermedades respiratorias y evitar salir a la calle”, dijo.

En exclusiva con La Verdad, un grupo de médicos ginecólogos encabezado por la doctora Verónica Rembis Sáenz, David Moreno Zepeda, Marcelo González Rodríguez, Nilza Díaz Alcocer, Sandra Alpuche Guzmán, María Araiza Illán y Luz Juárez García, revelan las principales dudas de las mujeres en gestación.

¿Cómo se puede modificar la atención prenatal para disminuir el riesgo de contraer COVID-19?

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal apoyan la modificación de los protocolos tradicionales para las visitas prenatales para limitar el contacto de persona a persona y, por lo tanto, ayudan a prevenir la propagac

ión de COVID-19.

Las modificaciones deben adaptarse a los embarazos de riesgo bajo versus alto (p. Ej., Gestación múltiple, hipertensión, diabetes) y pueden incluir telesalud, lo que reduce el número de visitas en persona, el tiempo de las visitas, las pruebas de agrupación (p. Ej., Aneuploidía, diabetes, infección detección) para minimizar el contacto materno con otras personas, restringiendo las visitas y las pruebas, el tiempo de los exámenes de ultrasonido obstétrico indicados y el tiempo y la frecuencia del uso de pruebas sin estrés y perfiles biofísicos.

¿Las mujeres embarazadas son más susceptibles a COVID-19 o tienen un mayor riesgo de complicaciones?

No, los datos disponibles limitados sugieren que las mujeres embarazadas no tienen un mayor riesgo de un curso clínico grave de COVID-19 en comparación con las personas no embarazadas de edad similar, y la mayoría de las pacientes embarazadas infectadas se recuperan sin tener que dar a luz.

¿COVID-19 aumenta el riesgo de complicaciones durante el embarazo?

Sí, las mujeres infectadas, especialmente aquellas que desarrollan neumonía, parecen tener una mayor frecuencia de trabajo de parto prematuro, ruptura de membranas antes del parto, parto prematuro, preeclampsia y parto por cesárea por seguimiento anormal de la frecuencia cardíaca fetal, lo que probablemente esté relacionado con una enfermedad materna grave.

¿El SARS-CoV-2 cruza la placenta?

No hay evidencia definitiva de que el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) atraviese la placenta e infecte al feto; sin embargo, se han reportado algunos casos de posible infección en el útero. Estos pueden haber sido resultados positivos falsos o la adquisición de infección poco después del nacimiento. Los informes de infección por COVID-19 en el recién nacido generalmente han descrito enfermedad leve.

¿Es el Covid-19 materno una indicación para un parto por cesárea?

No, Covid-19 no es una indicación para alterar la ruta de entrega. Incluso si se confirma la transmisión vertical a medida que se informan datos adicionales, esto no sería una indicación para el parto por cesárea, ya que aumentaría el riesgo materno y sería poco probable que mejore el resultado del recién nacido.

¿Debería posponerse la inducción planificada del parto o cesárea de mujeres asintomáticas durante la pandemia?

No, en mujeres asintomáticas, las inducciones de parto y cesáreas con indicaciones médicas apropiadas no deben posponerse ni reprogramarse. Esto incluye inducciones de 39 semanas o partos por cesárea después del asesoramiento del paciente.

¿Debería la madre con COVID-19 ser separada de su bebé?

Los CDC aconsejan a los centros de atención médica que determinen si se debe separar a una madre con COVID-19 conocido o sospechado y a su bebé caso por caso, considerando factores como la condición clínica de la madre.

¿La leche materna puede transmitir SARS-CoV-2?

Se desconoce si el SARS-CoV-2 puede transmitirse a través de la leche materna. El único informe de prueba no encontró virus en la leche materna de seis pacientes.

¿Qué precauciones deben tomar las madres con COVID-19 confirmado o sospechoso durante la lactancia?

La transmisión de gotitas de una madre infectada a su bebé podría ocurrir a través del contacto cercano durante la lactancia. Para minimizar el contacto en la dirección, idealmente, el bebé debe ser alimentado con leche materna extraída por un cuidador sano siguiendo las precauciones de higiene hasta que la madre se haya recuperado o no esté infectada.