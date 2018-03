Presupuesto 2018 con vocación social

REBECA GONZÁLEZ/ Diario la Verdad

El Paquete Económico 2018 enviado por el gobernador Rolando Zapata Bello al Congreso del Estado -y que mantiene a los 25 diputados que integran la LXI le- gislatura en las tareas de análisis, discu- sión y aprobación-, representa el com- promiso de continuar con un manejo responsable de las nanzas públicas con la nalidad de promover la estabilidad económica para el siguiente periodo en que como es sabido habrá cambio de gobierno. Las iniciativas y reformas a las leyes hacendarias del estado, mantienen el compromiso de no aumentar impues- tos y al igual que el año anterior, para este 2018, no se propone la creación de ningún nuevo impuesto para la pobla- ción en general. Apegado a la política de contención de gasto, austeridad y disciplina nan- ciera, el gasto corriente se mantienen igual a los del 2017, pese a que en la propuesta presentada por el gobernador del estado, se encuentran re ejados los incrementos de los productos, bienes y servicios que el estado requiere para su operación; el incremento en servi- cios personales aplicados en la homo- logación de sueldos y fortalecimiento de los cuerpos de seguridad y procura- ción de justicia, además de los recursos adicionales necesarios para atender las obligaciones en materia de disciplina nanciera, transparencia y rendición de cuentas. SENTIDO SOCIAL Parael 2018,sepropone unpresupuesto equilibrado, enfocado a la consolidación de los grandes proyectos de inversión impulsados por la actual administra- ción, sin descuidar los programas socia- les y la inversión en infraestructura en temas sensibles como Salud, Educación y Seguridad Pública. Se atenderán las principales iniciati- vas identi cadas en 20 dependencias y entidades del gobierno de Yucatán, con el objetivo de concluir en tiempo y for- ma las obras, los programas y las accio- nes iniciadas para ponerlas al servicio de los yucatecos y visitantes del estado. RUBROS A SEGUIR Las dependencias y entidades vinculadas al de- sarrollo social y a la atención de las necesidades básicas de la población en materia de bienestar, presentan una disminución del 6.76 por ciento con relación al 2017, al no incluirse los recursos econó- micos que de manera extraordinaria se destinaron para el programa de acceso a los servicios básicos en la vivienda, ya que su cobertura y metas estable- cidas se cumplieron con oportunidad. Contempla recursos para el Hospital General de Tekax, que inició operaciones durante el ejercicio 2017, así como para la mejora de unidades de hospi- talización y unidades de salud del estado. El sector salud se incrementa en 4.86 por ciento, lo que signi- ca un monto de 237 millones de pesos adicionales. Mantienen y fortalece los programas que atien den a este sector, principalmente aque- llos relacionados con la implementación del nuevo modelo educativo. A las depen- dencias y entidades relacionadas al sector educativo se les destinarán cerca de 604 millonesdepesosadicionalesalosde2017, lo que representa un incremento del 5.32 por ciento en su presupuesto agregado, el cual permitirá continuar con la cobertura con equidad en educación básica y con- tinuar el crecimiento de los otros niveles educativos, así como el fomento a la inves- tigación, ciencia y tecnología como sopor- tes de la calidad educativa y de la actividad económica del estado. SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA Para fortalecer los ámbitos de seguridad pública y procuración de justicia, se esta- blece la reestructuración y homologación salarial del personal asignado a estas ta- reas, destinándose en el 2018, recursos por casi tres veces de lo asignado al inicio de la administración estatal. La propuesta considera los recursos pa- ra el fortalecimiento de la corporación y profesionalización de los elementos para atender las reformas al Sistema de Justi- cia Penal. Y el de Igualdad entre Hombres y Mu- jeres, el cual identi ca asignaciones a este rubro por 690 millones de pesos, que este año contiene un anexo especí co para la atención de las recomendaciones emiti- das en el marco de la solicitud de Alerta de Violencia de Género, a las cuales se destina 226 millones de pesos. EMPLEO, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Se atiende los programas de recuperación de playas y para el manejo y disposición de residuos sólidos. En el 2018, se fortalecen los programas de fomento al empleo. A las secretarías y entidades, cuya acción im- pacta en el crecimiento económico, atrac- ción de inversiones, creación de empresas y generación de empleos, se incrementa en su conjunto en un 9.02 por ciento. No se descuidará los programas sociales y la inversión en infraestructura en temas sensibles como Salud, Educación y Seguridad Pública.