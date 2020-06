Presunto cierre de conocida plaza comercial al norte de Mérida por Covid-19

Circula en redes un mensaje sobre el supuesto cierre de una conocida plaza comercial al norte de Mérida la cual presuntamente se declararía en bancarrota como consecuencia de una mala administración así como el golpe a la economía de Yucatán que ha significado la presente pandemia de Covid-19.

La plaza comercial al norte de Mérida, que se ha mantenido cerrada debido a la contigencia sanitaria por Covid-19, ha sido señalada en el mensaje por un supuesto mal manejo así como el cobro de rentas excesivas a locatarios junto con altas cuotas de mantenimiento debido a fallas en estructuras, sobre todo en el estacionamiento subterráneo tras la inundación que tuvo lugar por las constantes lluvias durante el paso de la tormenta tropical Cristóbal.

Un mensaje que circula en redes anuncia el presunto cierre de la conocida plaza comercial al norte de Mérida durante la pandemia de Covid-19.

Según el mensaje otro motivo que condenaría al cierre a la conocida plaza comercial sería su negativa a aceptar negocios locales, tachando de elitistas a los propietarios, así como un supuesto cobro a negocios mayor a 500,000 pesos por presuntos malos manejos atribuidos a políticas injustas de inversionistas extranjeros.

Plaza comercial declararía bancarrota en Mérida por Covid-19

El mensaje finaliza resaltando que debido a una presunta subestimación del poder adquisitivo de la población yucateco no se ha tomado en consideración que con esos cobros, la entrada de dinero no sería lo suficiente para solventar y permitir que la plaza comercial prospere, además de mencionar a otra plaza a quien advierten no seguir sus pasos cobrando excesivamente a locatarios a pesar de tener ventas muy bajas sobre todo ante el azote del Covid-19 a la economía local.

Hasta el momento, la conocida plaza comercial no ha hecho ningún comunicado oficial sobre este mensaje o algún problema que considere llevar a su cierre, por lo que se presume que por el momento seguirá funcionando como siempre bajo las medidas ya antes establecidas para evitar el contagio de coronavirus.

