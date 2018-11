Presión social y falta de confianza complica que mujeres abandonen circulo de violencia

La mujer que sufre violencia aún hoy en día no tiene la facilidad de irse de su casa y establecerse de forma independiente, sobre todo si tiene hijos, no es fácil para ella alejarse de esta situación como la sociedad y la gente exige en estos casos, expresó el doctor en filosofía Emilio C. Viano.

El también pionero en el área de victimología, experto en derechos de las víctimas señaló que la falta de autoconfianza, porque las mujeres no tiene el apoyo de la sociedad que todavía se le da a los hombres, para realizar estudios y negocios.

“Por eso las mujeres no tienen la confianza de ser independientes, además hay otros valores como el honor de la familia, el que dirá la gente del barrio, a dónde se va una mujer sola, sino está casada, es algo muy complicado, y para la gente es muy fácil dar consejos a las mujeres y decirle “la primera vez que te pega tienes que irte”, es fácil de decir pero no de hacer, desde el punto de vista económico, y afectivo”, dijo.

Señaló que la mujer tiene sentimientos además hacia la pareja, hacia los hijos, a los padres y mares ancianos que necesitan ayuda, por eso le cuesta aún más dejar la casa o el circulo dónde está sufriendo la violencia.

Sin embargo, dijo se presenta una situación interesante en la sociedad, porque cuando una familia más rica es más difícil salir para la mujer, “porque está en una jaula de oro, si se queda y si acepta este maltrato, pero su se va pierde mucho, pierde la carta de crédito top y a dónde va a vivir, porque no tiene empleo, ni historial de carrera, quizá nunca se le permitió ganar algo o de tener una estabilidad propia financiera, por lo general todo esto es a través del esposo y para una mujer es muy difícil imaginarse administrarse sola con una familia”.

Las mujeres en jaulas de oro

Comentó el doctor que las mujeres de extractos sociales más bajos está mucho más acostumbrada a luchar y sobrevivir.

Señaló que en los casos de la violencia con las personas del mismo genero existe la misma dinámica de violencia familiar y explotación, sin embargo el reto más grande para la sociedad y la impartición de justicia, tiene que ver con el ciberespacio.

“El acoso por internet, el bullying, la pornografía de venganza, la publicación de fotos comprometedoras de las personas, arruinar la reputación, incluso la línea de crédito, eso es una forma también de victimización que afecta a todos, pero particularmente a los jóvenes y esto ha llevado a muchos al suicidio, porque se sienten rechazados y vulnerados”, indicó.

Emilio C. Viano comentó que el reto en México, como en muchos otros países es formar jueces que entiendan todas estas dinámicas, “porque has no hace mucho tiempo habla jueces hombres que no lo entendía, que las mujeres estaban exagerando, que es la mujer se queja sin tener una razón o que ella es la que no está haciendo bien las cosas, o que por su mentalidad machista, favorecen a los hombres en los divorcios, con la repartición de bienes, etc”.

Mencionó que los jueces necesitan tomar en cuenta a la víctima, no solo de violencia domestica, sino también de violencia sexual, financiera, sobrevivientes de víctimas de homicidio, “tenemos que entender que el sistema de justicia no puede funcionar sin la víctima que es la que tiene que denunciar, y luego coopere con la policía y tercero, sea un testigo efectivo en el tribunal para que se pueda arrestar a los responsables, enjuiciarlos y condenarlos, y liberarnos, por lo menos un tiempo, de que se queden en la cárcel”.

La víctima debe ser fuente de información

El especialista expresó que hoy en día a la víctima solo se ve como una fuente de información, pero ya después se le ignora, “pero deben ser respetadas, valorizadas, y al final eso ayuda mucho a la sociedad, pensemos en las víctimas del delito que piensan que el sistema no se interesa, y la gente pierde la confianza en la sociedad, no le interesa participar, de ser un ciudadano valiente, y todos pagamos su precio, porque nos falta el apoyo de todos para que el país pueda funcionar bien”.

Reiteró que es importante apoyar a la mujer para que encuentre otras formas de vivir, y no solo que está hecha para casarse y tener familia, sino que sean independientes, “porque no es necesario casarse para ser feliz, que no es necesario tener hijos sino quiere, es apoyar la independencia de la mujer, su participación en la política, en el comercio, con prestamos, formación y hacer que las mujeres sean parte de nuestra experiencia diaria”.

“Hay sociedades que pusieron por ley que la mujer participe en la política 50%, nosotros no estamos listos para esto, pero es una manera simbólica de decir que finalmente tenemos que darle a la mujer su papel en la sociedad”, expreso.

Indicó que sucede lo mismo en la religión, “es hora de que reconozcan su rol en la iglesia, son muchos años de machismo y de someter a la mujer en una abnegación absoluta, y de que Eva es la mujer que causó los problemas en el mundo, son visiones negativas que inciden mucho aún al nivel de la sociedad en la persecución de la mujer”.

Verónica Camacho