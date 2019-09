Presentarán un gran tributo a Elton John en la ciudad de Mérida

La importancia de Elton John es tan amplia debido a que llevó a más de 50 de sus canciones hasta las listas de éxitos de todo el mundo, y vendió más de 250 millones de álbumes y más de 150 millones de singles. En el año 2004 la revista Rolling Stone le situó en el puesto 49 de su lista de los 100 mejores artistas de la historia.

Fito Correa es toda una garantía con la guitarra eléctrica.

Elton John conoció a quien sería su compañero en la composición de sus canciones, el poeta Bernie Taupin. Juntos serán los creadores de éxitos inolvidables como Skyline Pigeon, Your Song, Rocket Man, Tiny Dancer, Daniel, Crocodile Rock, Candle in the Wind, Don't let the sun go down on me, Sorry seems to be the hardest word, Empty Garden, I'm still standing, I guess that's why they call it the blues, Sad Songs, Nikita, A word in Spanish, I don't wanna go on with you like that, Sacrifice, Club at the end of the street, The One, The Last Song, Believe y más.

Ganador de premios Grammys y de un Oscar por la canción "Can you feel the love tonigth" de la película de Disney "El Rey Leon".

Pedro Carlos Herrera, el fabuloso tecladista y arreglista encabeza este proyecto sumamente interesante.

Los integrantes de la banda son Daniel Rivas en voz, teclados y guitarra, el talentoso tecladista Pedro Carlos Herrera, actual director de la Orquesta Típica Yukalpetén (quien también fue bajista con el grupo de rock Lizzard, el destacado guitarrista Fito Correa (Get Back), Carlos Peña en el bajo y Alejandro Chalé en batería, ex “Diamantes Líquidos” y “Get Back”.

Carlos Peña y Daniel Rivas, dos de los talentosos músicos que participarán en este tributo al gran Elton John.

La presentación de este espectáculo se realizará el viernes 20 de septiembre a las 21.00 horas en el Centro Cultural Dante, con un costo de admisión de cien pesos. Los boletos están disponibles en las taquillas de Dante, pero también pueden adquirirse llamando al teléfono 9277441 o al 9264566.

RIcardo D. Pat