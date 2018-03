Presentan libro de Sidra Pino y Soldado de Chocolate en medio de manifestación

Viuda de extrabajador de Sidra Pino se manifiesta en la FILEY

María del Socorro Góngora Albornoz, viuda de un extrabajador de la refresquera Sidra Pino, se manifestó en el marco de la presentación del libro ‘Historia de la Sidra Pino y Soldado de Chocolate’, esto en la Feria Internacional del Libro (Filey), para exigir que su esposo sea liquidado conforme lo marcó la ley.

‘Mañana cumple dos años de fallecido mi esposo, y hasta la fecha no se le ha dado solución. Me dicen que vaya cada dos meses, pero hasta el día de hoy el licenciado Luis Briceño le dicen que no le dan audiencia. A mi esposo le quedaron debiendo 850 mil pesos. Tenemos la esperanza de que se gane, tengo fe de que se solucione’, mencionó.

Viuda de extrabajador de Sidra Pino se manifiesta en la FILEY

Así mismo, la señora dijo desconocer quiénes son los responsables legales actuales de lo sucedido con la empresa que está cerrada desde el 2011, y de nueva cuenta pidió justicia para su esposo que laboró 37 años en la icónica refresquera; según trascendió él conocía el secreto de la bebida.

PRESENTAN LIBRO

Recordada como una emblemática bebida de Yucatan, ayer por la noche el escritor e investigador Mariano Lopez Gil, presentó ‘La Historia de la Sidra Pino y Soldado de Chocolate’ esto como parte de la Filey.

‘Yo de niño estudie en la Nicolás Bravo y pasaba todos los días por ahí, y tengo muy pendiente este singular bebida, que hasta el día de hoy la recuerdan los yucatecos. Y el Soldado de Chocolate muchas veces era parte del desayuno’, indicó el autor.

Presentan libro de la Sidra Pino y Soldado de Chocolate

‘En realidad fueron únicos. Y esta era una empresa norteamericana que un empresario trajo a Yucatán’, dijo López Gil.

El libro, mencionó el autor, se lo dedico al el señor Jonathan Gonzalez quien era intendente en una compañía dedicada a la madera, esto en la colonia Yucatán.

Finalmente, para conseguir esta recopilación histórica de esta importante empresa yucateca, comunicarse al celular 99 91 97 88 69 con el creativo literario.