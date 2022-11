Presentan ley para cuidar el agua de Yucatán

Con la advertencia de que tristemente el recurso hídrico está llegando a niveles que amenazan el bienestar del planeta y su mal cuidado ha traigo consecuencia en el presente para varias partes del mundo, como del país.

La diputada Karla Franco Blanco ha presentado en el Pleno del Poder Legislativo la Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en Yucatán, manifestó que el cambio climático ha generado una desigualdad respecto a la cantidad de agua que llueve al año en un lugar a otro, haciendo que los pozos y mantos pluviales se agoten.

¿Cuál es la razón de su propuesta?

Este fenómeno, que parecía lejano, ya no lo es; entidades como Monterrey, Sonora, Zacatecas y la CDMX ya afrontan contingencias de este tipo, en el 2019, entre 12 y 15 millones de personas no tuvieron acceso al agua para consumo en México y, a nivel mundial, según UNICEF, 700 niñas y niños mueren al día por no contar con medidas de higiene tan básicas como el agua limpia., por eso no podemos permitir que Yucatán entre a un camino del que no pueda regresar.

¿De qué se trata esta ley?

Esta ley contiene políticas públicas alineadas a los retos del milenio hacia el año 2030 y que será de esencia cultural y de participación social. Con esto, se busca que la población se concientice del cuidado del agua por ser el elemento detonante del desarrollo sostenible y económico.

¿Cuál es el objetivo?

Dicha iniciativa se creará un círculo virtuoso entre autoridad y sociedad para edificar una cultura de prevención, conservación y cuidado, teniendo como política pública la concientización y la participación de la ciudadanía.

¿Es decir, se busca fortalecer a la JAPAY?

Así es, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán tendrá un Consejo Consultivo que no generará gastos, pues se integrará con funcionarios estatales, escuelas y sociedad civil organizada.

Además, se creará un programa estatal que enlaza las acciones en lo correspondiente al cambio climático, medio ambiente y todo lo relacionado al cuidado del agua en la entidad.

Ha habido otras iniciativas en cuanto al tema, ¿Qué diferencia hay?

Se busca que la sociedad yucateca sea parte activa de esta labor para poner las bases de un nuevo modelo garantista desde la óptica académica, preventiva y de acción que coadyuve con las herramientas institucionales que asegure que la presente generación ayude a cuidar el agua para las próximas. Estamos a tiempo de actuar.

