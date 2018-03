Presencia femenina en la política de Yucatán

Celia Rivas se coloca al frente de un grupo de aspirantes a nuevos cargos públicos para la jornada electoral en 2018.

Te puede interesar

Representantes de las cámaras empresariales consideran que entre las aspirantes a cargos públicos para la próxima jornada electoral del 2018, hay mujeres muy capaces de llevar con buenos resultados la encomienda que se les encargue, al contar con el aval del trabajo que han realizado como es el caso de la diputada Celia Rivas Rodríguez, quien se coloca a la cabeza del grupo integrado por Beatriz Zavala, Alpha Tavera, Jazmín Villanueva Moo, Cecilia Patrón, Kathya Bolio y Angélica Araujo. Como lo revela la Encuesta Electoral Yucatán 2018, muchas personas votarán por sus candidatos con base en las propuestas que presenten, por lo que presentamos la trayectoria de quienes están ejerciendo algún cargo y quienes aspiran a regresar a los reflectores en la política local. Los presidentes de diversas cámaras como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que encabeza Gustavo Cisneros Buenfil; la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), que preside Pedro Enrique Góngora Medina; la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, que lidera Juan José Abraham Daguer, el Consejo Empresarial Turístico (Cetur) que comanda Jorge Escalante Bolio y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior Inversión y Exportación, representado por don Jorge Habib Abimerhi, manifestaron sus opiniones en torno al clima político que se vive en donde Celia Rivas Rodríguez, representante del PRI, diputada local, ex Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, ex Fiscal General del Estado, destaca como la mejor posicionada para desempeñarse positivamente en cualquier cargo público. Celia Rivas está catalogada como un mujer de leyes y experiencia en diversas trincheras del servicio público que van desde el campo, la lucha en favor de niños en situación vulnerable, la seguridad y procuración de justicia y ahora a la cabeza de las labores legislativas en el Congreso del Estado, en donde avanza con trabajo serio y comprometido que la ubican como un activo político relevante, en una carrera ascendente tras mostrar liderazgo y una ideología clara: “ante los retos, resultados”. Por paridad de género es la carta más fuerte por su partido donde están por definirse los cargos a gobernador y senadurías entre otros cargos de representación proporcional o mayoritario. “Mi compromiso siempre es promover el diálogo, que junto con la voluntad política, se traduce en construcción de ideas y conceptos, nunca en la negación a escuchar propuestas y fundamentos”, precisó la funcionaria. Entre los temas que han sacado adelante en los últimos meses en el Congreso, destacan la eliminación del fuero a los funcionarios públicos de todos los niveles; la eliminación de las pensiones a los ex gobernadores, pero también el incremento de causales para que se sancione con rigor los casos de feminicidio en el Estado. De igual manera, se aprobó por unanimidad al nuevo Auditor Superior del Estado con la participación de las cámaras empresariales y la sociedad civil; también las reformas electorales para regular el tema de la reelección, acode a las leyes generales en la materia, así como la inclusión de la paridad de género horizontal y vertical en Ayuntamientos, que se suma a la paridad que ya existía en las candidaturas para Diputados locales y federales. Por otra parte, analistas políticos revelan cualidades de otras mujeres en el quehacer público, y por lo que respecta a Beatriz Zavala Peniche, diputada local del PAN, ex diputada federal, ex Senadora, ex secretaria de Desarrollo Social Federal en la administración de Vicente Fox, se menciona como una de las aspirantes al Senado de la República por su partido, para la jornada del 2018. La actual alcaldesa de Valladolid, Alpha Alejandra Tavera Escalante, de MORENA, podría ser la candidata al gobierno estatal de ese partido. Otra representante de MORENA, Jazmín Villanueva Moo, diputada local, aunque no ha manifestado ninguna intención de buscar otra posición política, se asegura que podría ser una de las candidatas de ese partido a diputada federal. También por Acción Nacional, Cecilia Patrón Laviada, actual directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida, se considera una fuerte aspirante para buscar la candidatura a la alcaldía de la ciudad capital, aunque también se le menciona para ocupar una diputación. Otra representante del PAN, Kathia Bolio Pinelo, diputada federal, para el proceso del 2018, es mencionada como aspirante a la Senaduría, y en caso de no lograrlo buscaría ser diputada local por la vía plurinominal. En cuanto a la Senadora de la República, por el PRI, Angélica Araujo Lara, ex directora general del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), ex alcaldesa de Mérida, su nombre se ha colado entre los aspirantes a la gubernatura, aunque al parecer sus posibilidades son reducidas.