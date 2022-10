Preocupan billetes falsos a comerciantes de Mérida

La presencia de billetes falsos mantiene en alerta a los pequeños comerciantes de Mérida, quienes actualmente trabajan con la inseguridad de ser víctima de esta nueva modalidad de estafa reportada en Yucatán.

El pasado domingo 23 de octubre dos mujeres fueron detenidas por elementos de la Policía Estatal en las inmediaciones del tianguis de San Roque, que se instala en la colonia San José Tecoh al sur de Mérida, ya que estaban pagando con billetes falsos.

Los reportes publicados en redes sociales señalan que las dos mujeres acudieron a los puestos ambulantes y realizaban compras moderadas en algún puesto y pagaban la deuda con billetes de 500 pesos apócrifos.

Al darse cuenta de los billetes falsos, los comerciantes dieron aviso a elementos de la Policía Estatal, quienes se encargaron de detener a ambas mujeres y llevarlas a los separos estatales.

No obstante, el temor de que se trate de un nuevo modus operandi de estafadores y defraudadores en Mérida, los mismos vendedores de los tianguis de la ciudad dijeron sentir desconfianza de cualquier billete que exceda los 200 pesos.

“Nosotros tenemos que checar bien los billetes, si somos más precavidos al alzar los billetes y comprobar que son auténticos, le cobramos, pero yo de preferencia pido que lo cambien en otro lugar porque no tengo cambio”, señaló la señora Cecilia.

La mujer explicó que en un día bueno de venta, las personas que venden ropa de segunda mano y artículos que les llegan de oportunidad, pueden ganar hasta 200 pesos, ya restando el pago del espacio, el toldo, desayuno y los traslados, por lo que un solo billete falso puede arruinar un día de trabajo.

Ángel Argáez, de 67 años, vende plantas y flores en el tianguis de la colonia Serapio Rendón, bajo la expectativa de toparse algún día con un billete falso. Sin embargo, el hombre destacó que en cada tianguis hay unión entre los vendedores, que suelen avisar entre sí cuando detectan situaciones como la que se vivió el domingo en San Roque.

“No es correcto lo que hacen, es necesario que a las personas o a la persona que agarren los castiguen, porque no es justo que uno desde la mañanita esté trabajando para mejorar sus ingresos y se vea afectado con esta forma de estafa, porque es una estafa”, reprochó.

Los tianguistas indicaron que en la mayoría de las transacciones revisan su billete a contraluz y verifican que cuente con los elementos de seguridad establecidos por el Banco de México, pero nunca falta el momento en el que las prisas o la clientela hacen que un papel moneda falso pase desapercibido.

“Hace como tres semanas me fui al super y di un billete de 200, pero la cajera me dijo que era falso, lo bueno es que no me lo quitó, ahí lo tengo y me lo devolvió para no meterme en problemas, pero ese billete aquí me lo dieron, pero ni me acuerdo quién fue”, lamentó Silvia.

¿Cómo identificar billetes falsos?

Detenidas por intentar pagar con billetes falsos en tianguis

Según la página oficial del Banco de México, institución encargada de realizar los billetes y diseñar los elementos de seguridad, para verificar la autenticidad del papel moneda mexicano se necesita saber cuáles son los elementos de seguridad que posee y cómo reconocerlos.

Para ello se pueden seguir algunos pasos que le permitirán revisar un billete en tan sólo segundos por medio de la vista y el tacto, sintiendo la textura y los relieves sensibles en la superficie del billete; mirar el billete a contraluz para identificar el registro perfecto, la marca de agua, el hilo microimpreso, hilo de seguridad, ventana transparente, folio creciente y el número oculto; así como girar los billetes para ver los elementos que cambian de color, el hilo 3D, denominación multicolor o los microtextos impresos en su diseño.

Adicionalmente, al observar el reverso de los billetes bajo luz ultravioleta, se observan elementos fluorescentes que confirman su autenticidad. También existen plumones cuya tinta solo pinta de color negro cuando se pasa sobre un palel que no corresponda al auténtico.

¿Qué hacer cuando se sospecha de un billete falso?

Presunto billete falso

Si tiene un billete del que sospeche de su autenticidad no lo use para hacer pagos. El hacer pagos con una pieza falsa es un delito federal que se castiga hasta con doce años de prisión.

Las personas deben llevar el billete que parece falso a cualquier sucursal bancaria para que lo envíen gratuitamente al Banco de México para su análisis. Esta institución es la única en el país que determina si es auténtico o falso.

Si al realizar un pago le indican que alguno de sus billetes parece falso, el Banco de México dice que hay que pedirlo de vuelta, ya que únicamente los bancos pueden retenerlos.

A cambio del presunto billete falso, deben entregar un Recibo de Retención de Monedas Metálicas y/o Billetes Presuntamente Falsos o Alterados, en los que se anota el número SAM para rastrear la pieza, así como los datos del cajero que retiene el billete o la moneda.

En un lapso máximo de 20 días hábiles bancarios el Banco de México recibe la pieza y realiza el análisis, para publicar el resultado en los siguientes 10 días hábiles bancarios.

Si la pieza resulta ser auténtica, el banco que la retuvo realizará el reembolso a cambio del recibo correspondiente. Si la pieza resulta ser falsa o alterada, quedará bajo guarda y custodia del Banco de México y no podrá recuperar el importe correspondiente.

