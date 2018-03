Preferencias para el sureste, promete AMLO en Mérida

El principal problema de México es la corrupción; debemos lograr el renacimiento del país

El dirigente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), signó en la capital yucateca, la firma del acuerdo político de Unidad para la Prosperidad, el Pueblo y el renacimiento de México, ante miles de simpatizantes que se congregaron en el parque de la paz desde muy temprano. Ahí, durante más de una hora pronunció un discurso en el que explicó con detalle lo que hará en el gobierno que encabezará pues aseguró que “estamos en las vísperas de lograr una transformación en la nación. Dijo que el 1 de julio del 2018 se definirá esta transformación con la cual se cumplirá la cuarta, ya que enumeró que antes de éste, existieron tres grandes movimientos: el de independencia; las reformas de Juárez y la Revolución Mexicana. Dijo que habla de estos antecedentes históricos para colocar en contexto cuáles son los objetivos de Morena como partido y no se trata del poder por el poder. ‘Por desgracia la historia se repite al aludir que durante el porfiriato fueron entregados los bienes de la nación a particulares extranjeros, en hechos similares a lo que ocurrió ahora con la entrega de los bienes y recursos nacionales como PEMEX y CFE a empresas transnacionales’, dijo. Señaló que le han sugerido no hablar de la mafia del poder para no espantar a algunos segmentos de la población, como a la clase media o sectores económicos adelantados; pero recalcó que no puede evitarlo, ya que por ejemplo, citó que ahora mismo el país ha sido desmantelado y saqueado por los grandes negocios que se han hecho al amparo del poder público. “Nada más les voy a comentar un negocio, el que tiene que ver con la privatización de Fertimex, las cuales se vendieron y una de esas plantas se ubica en el puerto de Coatzacoalcos la cual fue abandonada y casi convertida en chatarra, el actual presidente la rescata en 500 millones de dólares cuando su valor real no rebasaba los 50 millones de dólares, aseguró que este hecho no es del dominio público y solo es un ejemplo de los negocios que se hacen al amparo del poder público. Acabar con la corrupción, no robar, ejercer un gobierno austero, cambiar la política petrolera, construir refinerías en el país, reactivar el mercado interno, vender aviones y helicópteros, convertir Los Pinos en una área de recreo común, y hacer crecer el índice de economía hasta en un 6 por ciento, fueron algunas de las acciones enlistadas por López Obrador y que se emprenderían en el gobierno federal al llegar a la presidencia Morena, dijo. En el gobierno que encabezará, dijo, el estado mayor presidencial (EMP) pasara a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que significa que no nadará con “guaruras”, así como tampoco habrá espionaje porque desaparecerá el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), advirtió. Dijo que garantizará el alimento de los mexicanos y el empleo rural, y sobre este mismo tema aseguró que aunque los planes de fomento a las actividades primarias se darán en toda la nación, habrá “preferencias” para la región sur – sureste, porque es el tiempo de esta región, dijo.