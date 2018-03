Precio del limón seguirá ‘por las nubes’ en mercados de Yucatán

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado (Seder), el elevado costo del limón se mantendrá un par de meses más, debido a la baja producción de este cítrico durante esta época del año, lo cual, según la dependencia estatal, el aumento es bastante común para estas fechas.

El titular de la dependencia, Pablo Castro Alcocer, explicó que la situación actual del limón es normal, ya que cada año, durante estos meses, sucede lo mismo. ‘Después de la segunda mitad de febrero la producción del cítrico registra una leve disminución, por lo que el precio se eleva entre los 30 y 40 pesos el kilogramo’, explicó.

Agregó que como todo producto y servicio, el precio se rige en relación a la oferta y la demanda, por lo que al bajar la producción, el precio es mayor, aunque esto no será por mucho tiempo. ‘Hay que esperar a que el limón vuelva a su ciclo de producción, y la situación se normalizará. Esto deberá suceder a finales de abril y principios de mayo’, indicó.

Sin embargo, Castro Alcocer reconoció que el cítrico actualmente es un producto demandando, sobre todo por la temporada de cuaresma, lo cual propició, aunado a las condiciones climatológicas y la baja producción, que se elevara el costo del kilo por arriba de los 40 pesos, ya que ha habido negocios que lo comercializan hasta en 60 pesos.

El elevado costo del producto, ha provocado que el huacal se comercialice hasta en 700 pesos, lo cual ya no es redituable para los locatarios de los mercados, pues por su carestía temen que el limón no se venda y la gente los reemplace por vinagre, aunque por la temporada de cuaresma mucha gente lo consume para la elaboración de mariscos.

Otro sector que se ha visto afectado son los consumidores yucatecos, quienes han puesto en tela de juicio comprar el cítrico o comprar un kilogramo de carne de cerdo, o de plano no comer limón, aunque algunos otros señalan que han implementado sembradíos del cítrico en los patios de su casa, esto como medida de autoconsumo.

‘Yo por suerte, tengo sembrado en mi casa. Y pues no me ha afectado, pero si me he enterado que está caro, porque ahorita no hay limón, está escaso. Hasta ahorita no me ha afectado porque me quedan en mi terreno’, mencionó Isidro Chi, de oficio jardinero.