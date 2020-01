Por ser mal padre con su primer hijo, verá nacer al segundo desde la cárcel de Mérida

La suerte no estuvo del lado de José Enrique “M”., ya que irá preso por no mantener a su hijo, al que desde el 2016 dejó de ayudar económicamente, a pesar de que lo sentenció un juez familiar de Yucatán.

Desde que se separó de su mujer, las aportaciones para el mantenimiento de su hijo han sido irregulares, e incluso las suspendió totalmente, por lo que deberá pagar para quedar libre si así lo desea.

El hombre dejó de pagar desde hace más de 3 años pensión alimenticia en Mérida.

Tal parece que esa será la única opción si es que desea trabajar y ayudar económicamente y ver crecer a su nuevo vástago, quien está a punto de nacer, producto de la relación con su nueva pareja sentimental.

Armando Mendoza Casanova, juez de control, le impuso a José Enrique la medida cautelar de prisión preventiva luego de que lo detuvieran tras la denuncia de Yuliana Guadalupe “O” por incumplimiento.

Se sabe que el imputado y la mujer comenzaron a vivir juntos a principios de 2002 en un predio de Chenkú, pero cuatro años más tarde se separaron y acordaron un pago de 700 pesos mensuales.

No podía pagar la pensión, pero sí procreó otro

Pese a que esta cantidad no representa ni el 10 por ciento del gasto total de su hijo, el hombre no cumplió y cuando se le antojaba daba dinero para cumplir con su obligación de padre, algo que hartó a su ex.

Un juez determinó que el hombre debe ir a prisión por incumplimiento con sus obligaciones.

Para 2016, dejó dar aportaciones de dinero y la agraviada lo denunció, de modo que las autoridades de Yucatán lo condenaron a pagar mil 200 pesos, los cuales no depositó, por lo que fue arrestado.

