Por ser hembra, amarran de patas y abandonan en Yucatán a una perra en una bolsa

El maltrato animal en Yucatán continúa manifestándose, al menos así se ha reportado en redes sociales, donde día a día se dan a conocer nuevos casos de gente inhumana causando dolor a animales inofensivos e inocentes.

El último caso se dio en Espita, municipio de Yucatán, donde una perra, por el simple hecho de ser hembra, fue amarrada de sus patas y abandonada dentro de una bolsa, con el objetivo de que muera por hambre y sed.

La perra fue abandonada con las patas amarradas y dentro de una bolsa en Yucatán.

Lo anterior lo dio a conocer la usuaria de Facebook Lupita Güemez, quien mencionó que hoy martes 20 de octubre salió a correr con la desgracia de encontrarse con un acto cruel, que sólo una persona sin corazón pudo hacer.

“Estaba en la salida a Nacuche, en la primera curva, y al pasar me percate que lloraba (una perra), y me acerqué a verla, cuando me di cuenta que estaba en un costal de plástico amarrada de sus patas”, explicó la joven mujer.

Lupita explicó que la perra, que al parecer es una cachorra, estaba amarrada de sus patas para que no pueda escapar de la bolsa donde estaba metida, con el fin, tal vez, de morir por hambre y sed tras ser abandonada.

“La perrita estaba deshidratada y muy herida por los amarres que le habían hecho a sus patas; cabe mencionar que llegamos a la conclusión que solo la abandonaron por ser hembra”, comentó Lupita en un grupo de Espita.

Este acto de maltrato animal fue denunciado en redes sociales de Yucatán.

Perra abandonada corrió con suerte de ser encontrada

Asimismo, la joven mujer mencionó en redes sociales que llevaron a la perra a una veterinaria para una revisión y no tenía ninguna enfermedad, sólo estaba herida por el acto al cual había sometido por alguien inhumano.

La perra fue trasladada a una veterinaria para atender sus heridas en las patas.

“Si les comparto las imágenes es para que vean que esto es un acto de crueldad, personas sin sentimiento y sin corazón”, mencionó la joven en Facebook, además de mentarle la madre al desalmado que hizo esa aberración.

La Verdad Noticias averiguó que la perra recibirá además un baño, pero se desconoce si la mujer pondrá en adopción a la perra, que a su corta edad ha experimentado el maltrato animal que se vive en Yucatán.