Por pandemia UADY aplaza fechas para examen de ingreso

La Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) dio conocer una nueva calendarización para la aplicación de los exámenes de admisión a todos los aspirantes que ya habían iniciado el procesos de ingreso tanto al nivel de bachillerato como a las licenciaturas.

A los aspirantes registrados en los procesos de ingreso a la UADY y la sociedad en general:

A causa de la emergencia sanitaria nacional por el Covid-19 que emitió el Gobierno Federal, la Universidad Autónoma de Yucatán informa que modificará las fechas de los exámenes de ingreso a los programas de bachillerato y licenciatura, quedando de la siguiente manera:

Examen de ingreso a bachillerato: sábado 13 de junio de 2020

Examen de ingreso a licenciatura: sábado 20 y domingo 21 de junio de 2020

Mira las noticias de Yucatán dando click aquí

Para más información, favor de consultar la página web oficial de los procesos de ingreso en el sitio https://www.ingreso.uady.mx/, añade la institución.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana

Recalcó que el registro en línea al proceso de ingreso concluyó el 11 de marzo para licenciatura y el 13 de marzo para bachillerato. De acuerdo con las convocatorias, las personas que no se registraron o no concluyeron su registro a más tardar en esas fechas no podrán presentar el examen respectivo.

Cada ciclo más de 13 mil aspirantes de Yucatán y de otras entidades vecinas buscan un lugar dentros de la alma mater estatal.