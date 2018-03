Por matar a balazos a su ex pareja, imputan a feminicida

Tras matar a su ex pareja a balazos, un sujeto fue imputado; se tiene 3 meses para hacer las indagatorias y condenarlo

EL INCIDENTE

La jueza de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado, Elsy del Carmen Villanueva Segura, vinculó a proceso penal a V.L.J., por el, luego de queF.A.C. en la comisaría meridana de Komchén. En una audiencia que se realizó en un hospital debido a que el imputado se encuentra ingresado, la juez de control escuchó la exposición de los fiscales y losy con base en eso determinó vincular a proceso penal al imputado. Así mismo, se concedió el plazo de tres meses para que los fiscales continúen con la investigación, mismo que vencerá el próximo 16 de enero.Los hechos ocurrieron en la localidad antes mencionada, donde V.L.J., se encontraba en la vía pública en compañía de la hoy occisa, a quien le dijo: ‘si no regresas conmigo, te mato. Conmigo no juegas’, mientras que la víctima le gritaba: ‘No me vayas a matar, ya te dije que estoy bien con mi marido’. Posteriormente, el feminicida sacó una pistola y la accionó en contra de la fémina ocasionándole lesiones internas y externas que le provocaron la muerte. Luego de los disparos, llegó a la casa la actual pareja de la mujer, identificado como Jorge H.L., quien al verla desangrada en el piso, se subió a su camioneta para ir tras el presunto asesino, quien salió corriendo por calles de Komchén. En la huida, el agresor usó el arma de fuego para disparar en contra del conductor de la camioneta. En cambio, éste intentó detenerlo y lo atropelló.