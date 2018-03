Por lluvias, árboles caen sobre automóviles en Mérida

Redacción/Diario La Verdad MÉRIDA, Yucatán.- Bomberos de la SSP talaron árboles en la colonia Nueva Alemán y García Ginerés que debido a la lluvia cayeron sobre una camioneta y un automóvil compacto. El primer caso se reportó a las 8:45 horas de ayer, en la calle 26 con 31 A de la colonia Nueva Alemán, donde un flamboyán de aproximadamente 8 metros de alto cayó sobre la camioneta Dodge Picj Up color blanco con placas YR-7007-A. Aunque no tuvo daños de consideración, por más que se hizo no se ubicó al propietario. La unidad 867 de Bomberos se hizo cargo de cortar el árbol.

GARCÍA GINERÉS

El segundo caso fue reportado el domingo a las 17 horas, en la calle 8 número 203 entre 23 y 25 de la colonia García Ginerés, donde Rebeca Estrada Oliviera, reportó las ramas caídas de su bugambilia.