Por falta de dinero, pasarán las vacaciones en casa

Sólo 4 parques ecológicos gratuitos para 430 mil pequeños de educación básica; museos y diversiones especializadas, fuera de su alcance

La precaria situación económica que enfrentan miles de padres de familias que viven en las colonias suburbanas y céntricas de Mérida será el principal obstáculo para que sus hijos en edad escolar disfruten de unos días de descanso. En el estado de Yucatán, donde de acuerdo con registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hay 430 mil alumnos de preescolar a secundaria, los espacios recreativos gratuitos son insuficientes y los mejores tienen costos inaccesibles para la mayor parte de la niñez yucateca.En Mérida existen apenas cuatro alternativas para la diversión de los pequeños en esta época de vacaciones, siendo el Parque Ecológico de Yucalpetén, conocido también como parque hundido, una de las opciones de mayor atracción para los niños cuyos padres no cuentan con los recursos económicos suficientes para pagar un paseo fuera de la ciudad. Cuenta con lago artificial y áreas para caminata y andar en bicicleta; tiene permitido que los paseantes ingresen alimentos para pasar en su interior la mayor parte del día con la condición de no dejar basura ni desperdicios. Sus áreas verdes y zonas arboladas se complementan con los desniveles de cantera en su interior dándole un aspecto único y es gratuito. El inconveniente es que al llegar al atardecer ya no es tan recomendable permanecer en su interior por el escaso alumbrado, que lo hace un tanto inseguro, sobre todo para los más pequeños. El Acuaparque, en la zona oriente, es la segunda opción para la diversión gratuita de los infantes, por sus chapoteaderos y toboganes; el ingreso al mismo es gratuito, pero los menores de edad siempre deben estar supervisados por sus padres u otro adulto de la familia así como contar con los requerimientos mínimos como ropa de playa y flotadores para garantizar su seguridad. El Parque Zoológico centenario está considerado por sus centenares de visitantes de fin de semana como el más importante de la ciudad de Mérida. Se localiza al poniente, sobre la avenida Itzaes, y aunque el ingreso es gratuito, hay que llevar un orden, sobre todo en las temporadas altas para disfrutar tanto del paseo en trenecito como de los animales que se encuentran en el interior. El paseo verde con áreas para caminar y andar en bicicleta o simplemente estar en comunicación con la naturaleza completan esta cuarteta de opciones gratuitas para los niños que aún no están tan involucrados con la tecnología y gustan de realizar actividades al aire libre.En el parque Animaya, ubicado cerca de Caucel, la entrada es libre, pero si los chicos quisieran dar el paseo en lancha para disfrutar la vista del lago, se debe desembolsar 50 pesos por niño o persona y los árboles son escasos, por lo que se han dado numerosos casos de insolación. Siguiendo con los museos pero ya para los padres de familia que cuentan con más recursos económicos, existe la opción del Gran Museo del Mundo Maya, situado sobre la prolongación de Paseo Montejo; el costo de ingreso es de 50 pesos para los niños y 100 para los adultos; si cuentan con vehículo, el museo tiene un área de estacionamiento que cobra 20 pesos por el tiempo que permanezcan en su interior. Para esta temporada de vacaciones de verano el Gran Museo del Mundo Maya, ofrece incluido en el cobro de los 50 y 100 pesos, la proyección de películas durante los miércoles, jueves y domingos, mientras que el sábado la proyección de video– ópera. Considerados inaccesibles para las familias de escasos recursos, en la periferia de la ciudad se sitúan dos parques acuáticos el Actix Park, con un costo de 115 pesos por niño o adulto, y el Río salvaje, con un precio de 130 pesos por persona; en el interior del primero existen más de 20 opciones de divertimiento y los dos cuentan con alimentos y bebidas, con cargos extras.