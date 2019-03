Por cuaresma carniceros de la Mulsay disminuyen sus ventas hasta un 80 por ciento

Durante el primer día de la Cuaresma, carniceros del mercado de la Mulsay registrarón bajas ventas y auguran pérdidas de hasta un 80 por ciento en las próximas semanas.

José María, carnicero que se estableció en el mercado ubicado al poniente de la ciudad, desde hace 14 años, indicó que con la llegada de otros establecimientos a la ciudad, las ventas se han visto afectadas.

El vendedor de productos cárnicos, señaló que en un día normal vende hasta dos cerdos, sin embargo, con el inicio de la cuaresma, las ventas han sido mínimas. "Hay mucha gente católica y eso hace que baje. Desde ayer no se vendido nada. Sólo vine por la manteca, longaniza, si se vende pero poquito”, expresó el carnicero.

El comerciante indicó que durante la Semana Santa los carniceros prefieren no abrir, ya que el porcentaje de pérdida se duplica. “Durante esos días no vengo. Me voy a descansar con la familia porque no se vende nada y no tiene caso que me venga hasta acá”.